Catalunya continua liderant el rànquing d’empreses i d’ocupació del sector de la fusta a tot l’Estat espanyol. Foto: XBC

El sector de la fusta de Catalunya ha patit una important transformació durant els últims anys. A causa de la crisi econòmica i, sobretot, de la caiguda del sector de la construcció, moltes empreses s’han vist obligades a abaixar la persiana i moltes altres han vist com disminuïa dràsticament el seu volum de facturació. Lluny de caure en el desànim o la passivitat, els principals agents del sector han aprofitat la tendència negativa dels darrers temps per regenerar-se i reinventar-se per poder afrontar amb millors garanties el futur immediat.Aquesta evolució ha estat liderada, en bona part, pel Gremi de Fusters de Barcelona (recentment guardonat amb la Creu de Sant Jordi ) i la Confederació Catalana de la Fusta . Les dues entitats van presentar aquest dimecres, 22 d’abril, les línies mestres del seu projecte de futur per al sector català de la fusta i el moble en una compareixença al Parlament. La trobada, propiciada gràcies a la voluntat unànime de tots els partits polítics amb representació a la cambra catalana, ha servit perquè Gremi i Confederació il·lustressin la realitat actual del sector i les estratègies que estan seguint per impulsar-lo.A la reunió hi han intervingut Anton Bentanachs, vicepresident del Gremi de Fusters; Ramon Gabarró, president de la Confederació de la Fusta; i Salvador Ordóñez, coordinador general del Gremi de Fusters. Al seu costat, Florenci Bistuer, secretari del Gremi de Fusters de Barcelona; Jordi Gené, director de l’INCAFUST; i Josep Escorihuela, conseller delegat de Forestal Catalana.Entre altres qüestions, els tres representants han ressaltat dues dades essencials de l’ Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2013 . La primera: que, tot i que els preus de la fusta i el moble s’han mantingut durant els darrers quatre anys, el nombre d’empreses, la producció, l’ocupació i les exportacions han baixat. La segona: que aquesta caiguda no ha impedit que Catalunya segueixi liderant el rànquing d’empreses i d’ocupació del sector de la fusta en tot l’Estat.Aquesta última premissa és la que anima els agents implicats a seguir treballant per posar al dia el sector de la fusta a Catalunya. Els eixos principals són consensuar objectius comuns, elaborar una estratègia compartida i cohesionar els diversos òrgans de representació. La intenció és, d’una banda, consolidar totes les entitats del sector de la fusta sota el paraigües de la Confederació Catalana de la Fusta i, de l’altra, crear el Clúster Fusta Catalunya per treballar projectes de negoci amb les empreses més punteres i visionàries del país. Aquesta filosofia es resumeix en el concepte coope-tició, que aglutina els conceptes de cooperació i de competició per potenciar l’avenç conjunt en consonància amb les particularitats de cadascú.Per aconseguir aquest propòsit, el Gremi de Fusters de Barcelona i la Confederació Catalana de la Fusta volen integrar les entitats representatives del sector –tant a nivell territorial com sectorial–, elaborar un catàleg de serveis empresarials que sigui útil per al sector i connectar amb tots els agents econòmics i industrials del sector de la fusta, el moble i l’hàbitat, així com amb les administracions públiques i els mitjans de comunicació.Paral·lelament, el Gremi de Fusters de Barcelona també ha impulsat diversos projectes i esdeveniments per donar visibilitat a la revolució que viu el sector de la fusta català. Els més destacats són la Setmana de la Fusta de Catalunya (celebrarà la segona edició del 16 al 25 d’octubre amb activitats arreu del país), El bosc és viu i ric (vol detectar els gaps de millora del procés d’extracció de la fusta i modernitzar la maquinària actual), els guardons Anells de la Fusta (premien la contribució al sector des de modalitats com la construcció, la innovació i el disseny, el bosc, i la comunicació i la divulgació), el foment de la formació professional dual i de la formació superior en els àmbits de l’arquitectura i el disseny o la presentació d’una aplicació per a mòbils que lligarà de manera ràpida i clara les empreses i els usuaris del sector a nivell català (la presentació de la qual es farà durant la propera edició del saló Biz Barcelona).A més, per poder disposar de xifres més fiables i actualitzades, tant el Gremi com la Confederació també han proposat els partits polítics a crear un Observatori de la Fusta que aporti dades concloents sobre la situació general del sector. Aquesta petició se suma a la posada en marxa de la marca de garantia CATFOREST , que distingeix i engloba la qualitat, la sostenibilitat i l’origen de la fusta, i del segell de qualitat CONSTA , que garanteix la fiabilitat de l’activitat comercial de les empreses davant la societat i els consumidors.La intervenció dels representants del sector de la fusta ha durat gairebé una hora i mitja i ha despertat l’interès de tots els partits presents a la Comissió d’Empresa i Ocupació. Els polítics han felicitat les dues entitats per la feina feta fins ara, les han encoratjat a seguir treballant conjuntament per renovar el sector de la fusta i han demanat més informació sobre aquest projecte global de transformació. Durant les properes setmanes, el Gremi de Fusters de Barcelona i la Confederació Catalana de la Fusta els aportaran més documentació amb respostes a les seves peticions, així com propostes concretes de col·laboració.