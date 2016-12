vol facilitar el coneixement sobre aquesta activitat i donarne les nocions bàsiques.

La lleva del suro és una activitat tradicional amb més de dos segles d’existència que encara avui es fa manualment. Cada estiu es treuen les pannes que després serviran per fer taps o aglomerats. Per fer-ne un aprofitament sostenible, i pelar els suros sense fer malbé l’escorpit, cal saber-ne.Per aquest motiu, el Consorci Forestal de Catalunya, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, organitza un curs de pelador de suro que tindrà lloc del 30 de juny al 2 de juliol a l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners (Finca Casa Xifra), amb la col·laboració de la Cooperativa Serveis Forestals.Amb aquesta formació, que té lloc en el marc del Pla Anual de formació agrària, es vol facilitar el coneixement sobre aquesta activitat i donar les nocions bàsiques teòriques i pràctiques per a aquelles persones que vulguin iniciar-s'hi o bé millorar el que ja en saben. Es treballarà amb grups reduïts (3-4 persones), i així, amb diferents professors, es podrà fer un seguiment individualitzat i aprendre diferents metodologies de treball.Les inscripcions, que tenen un preu de 32 euros, es poden fer a través del correu(Mireia Oliva, coordinadora del curs).Introducció general al món de la subericultura.Pràctiques de pelar suro en grups reduïts.Pràctiques de pelar suro en grups reduïts .Pràctiques de pelar suro en grups reduïts. Classificació del suro i triatge.