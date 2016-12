Cartell on s'anuncia l'acte d'aquest 24 d'abril de commemoració del 29è aniversari de la catàstrofe de Txernòbil.

RESUMEN DEL DOCUMENT «LA RESPONSABILITAT OCCIDENTAL SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES PAR A LA SALUT DE LA CATÁSTROFE DE TXERNÒBIL A BIELORRÚSIA, UCRAÏNA I RÚSSIA»



Bella Belbéoch (1998)



Explicació prèvia. El perquè del valor d'un document escrit fa més de 17 anys



Abans de Fukushima (2011), Txernòbil (1986) havia quedat relegat a l'oblit, i després de Fukushima, Txernòbil ha tornat a quedar com una simple referència històrica. Després d'un breu i ridícul debat, a la calor de l'inici de la catàstrofe, sobre si Fukushima era menor, igual, o superior a Txernòbil, debat en què fins i tot es va tractar de modificar l'escala INES de "accidents" nuclears establint un nou nivell, Txernòbil va tornar al limbe en què es troba des de 2001.



Però Txernòbil va significar moltes coses llavors i significa moltes més avui. El 1986, per primera vegada, es va traspassar el límit entre la ficció i la realitat, entre un succés (la fusió del nucli d'un reactor atòmic) que es considerava teòric i poc menys que impossible, a la necessitat de concrecions pràctiques urgents per fer davant del "impossible". Aquestes concrecions van tenir aplicació a Fukushima: superat el desconcert inicial per la magnitud de la catàstrofe, els que es beneficien es l'energia atòmica van desenvolupar una estratègia amb pautes ben definides, ja que Txernòbil els havia donat l'experiència necessària.



Encara que en l'anomenat "Occident", Txernòbil es va presentar com una conseqüència de la negligència burocràtica i la decrepitud tecnològica de l'antiga Unió Soviètica (URSS), i com una cosa que mai podria passar a les societats "occidentals", tan sofisticades tecnològicament, la realitat estava molt lluny d'aquestes fal·làcies i simplificacions historicistes, i els que manen en temes atòmics ho sabien perfectament; l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA) va captar des del primer moment les implicacions del que estava passant a Txernòbil, i va decidir intervenir per prevenir complicacions posteriors que poguessin provocar el que eufemísticament es denominen "efectes socials no desitjats".



Un dels aspectes més desconeguts de Txernòbil va ser l'enfrontament entre "experts" i científics. Anomenem "experts" a aquells que van abordar la catàstrofe des dels interessos dictats pel poder, des dels seus càrrecs remunerats en el complex universitari, polític, econòmic i industrial i posats al servei dels interessos atòmics; truquem científics, en canvi, a aquelles persones que des del seu particular camp d'actuació (les institucions, la universitat, la medicina, etc.) van prendre consciència que estaven davant quelcom desconegut en l'experiència humana, cosa que transcendia tot el coneixement disponible fins llavors, i li van donar la màxima.



El paper jugat pels "experts" occidentals en la reconducció (o el silenciament) de les actituds crítiques d'una part de la societat de la URSS de llavors, la que no responia a les pautes culturals hegemòniques a "occident", és el tema d'aquest treball de Bela Belbéoch, enginyera i doctora, esposa del físic i científic Roger Belbéoch, i una de les persones que va afrontar la catàstrofe de Txernòbil com a ésser humà conscient les implicacions socials i ètiques del que estava, i encara està, succeint.



El que aquest treball encara se segueix cantant 17 anys després de la seva publicació, l'última en l'informe del 24 octubre 2014 del ISIS dedicat a la hipòtesi de contaminació radioactiva de l'àrea metropolitana de Tòquio, dóna una idea de la seva importància; del valor de la informació que ofereix sobre el procediment pel qual la "comunitat d'experts" va establir les bases sobre les que avui es "gestiona" una catàstrofe nuclear. Per conèixer l'origen i l'abast d'aquelles decisions cal llegir el document redactat per Bella Belbéoch.



Han passat 29 anys, però Txernòbil segueix marcant avui a milions de persones; a una part amb les seves seqüeles de deformacions, malalties i sofriments, i la resta, als que vivim en territoris amb centrals atòmiques, amb el pes de decisions que es van prendre llavors, i que determinaran la nostra vida si el que es diu "impossible" torna a ser real.

En el 29è aniversari de la primera gran catàstrofe de l'era nuclear, Tanquem les Nuclears-100% Renovables vol anar més enllà dels tòpics. En un acte que se celebrarà aquest divendres 24 d'abril, de 19:00 a 21:00 h, revisaran el que està passant a Bielorrúsia (Belarus), el territori d'Europa més afectat per la radiació; reflexionaran sobre com avançar en el tancament de les 7 centrals atòmiques que hi ha a l'Estat espanyol, tres d'elles a Catalunya, i que volen allargar el seu funcionament durant 60 anys; i abordaran l'anàlisi de la transició energètica.El "lobby" nuclear vol passar desapercebut, aixeca la teva veu.