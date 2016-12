La Fira per la Terra celebra enguany el 20è aniversari. La Fira és una activitat de l'associació Dia de la Terra-Catalunya, que va néixer per celebrar el Dia de la Terra a nivell internacional El Dia de la Terra se celebra el dia 22 d'abril —el pròxim dimecres—, i la Fira es porta a terme cada any el cap de setmana més proper al dia 22 d'abril, per això aquest se celebra el cap de setmana del 25 i 26 abril —al Parc de la Ciutadella i al Passeig LLuís Companys de Barcelona.



L'acte central de la 20a Fira per la tTrra, organitzat conjuntament amb Fundipau (Fundació per la Pau), consistirà en una acció popular i reivindicativa sota el lema «Abolim les armes nuclears!». Es repartiran unes carotes, es farà una fotografia i es llegirà un manifest, semblantment com es va fer el 2011 en una acció contra l'energia nuclear (com es pot veure a la foto de l'esquerra).



Enguany la Fira recordarà el 70è aniversari de les bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki. Hi van morir més de 200.000 persones i centenars de milers van quedar ferides i mutilades. Els seus efectes encara perduren. Avui, encara hi ha 16.000 caps nuclears molt més potents que els de fa 70 anys.



El 1968 es va signar el Tractat de No Proliferació Nuclear (TNP) que comprometia els estats que no disposaven d'armes nuclears a no desenvolupar-ne, i els estats que les tenien a desarmar-se progressivament. 40 anys després, el TNP no ha assolit els seus objectius.



L'endemà de la Fira, el dilluns 27 d'abril, se celebrarà a la seu de Nacions Unides (Nova York), una nova conferència de revisió del TNP.



Els blocs generals de la Fira



Mercat de Pagès

Aneu-hi amb el cistell! La 20a Fira per la Terra inclourà el 3è Mercat de pagès, enguany amb més de 50 parades de pagesos de l'agricultura local, de proximitat i ecològica, respectuosa amb la Terra i amb les persones. Amb la participació d'agricultors, pagesos i petits productors o artesans alimentaris d'arreu del país que faran la venta directa dels seus productes a la Fira: fruites i verdures fresques, mel i formatge i altres aliments responsables i de proximitat.



Artesans

Hi ha artesans que venen a la Fira des de fa 20 anys, o artesans que treballen oficis de tota la vida (per ex l'ecomatalasser). Aquest any hi ha més de 200 artesans.



Associacions o ONG

Fundipau, Greenpeace, la Cooperativa Integral Catalana (que hi celebrarà la seva LV Jornada Assembleària), associacions d'animals..., mes de 100 associacions entre elles d'energies renovables: Fundació Terra, Som Energia...



Salut

Terapeutes, doules, casa de parts, creixement personal, tallers i conferències, Ioga, meditació, activitats infantils... etc



