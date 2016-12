L'entrada de l'escola El Vapor aquest dimarts Foto: Lydia Cazorla

Els pilons s'han omplert de flors Foto: Lydia Cazorla

Acció floral de l'AMPA de l'escola El Vapor Foto: Lydia Cazorla

Aquest dimarts 7 d’abril, de tornada de les vacances, els infants i pares que han anat a l’escola El Vapor s’han trobat amb una sorpresa: pilons, fanals, baranes, han estat adornats amb pots de flors de diferents tipus i colors.Els responsables d'aquesta acció és l'AMPA El Vapor que d'aquesta manera han volgut "donar la benvinguda" a la primavera i al tercer trimestre del curs, però també "sensibilitzar" sobre la importància de reivindicar "una millor qualitat de l’aire en el camí cap a l’escola, i que sigui més segur i saludable". En aquest mateix sentit, l’AMPA es va adherir el mes passat a la Plataforma per la Qualitat de l’Aire."La contaminació de l’aire és un problema de salut pública de primer ordre. Nombrosos estudis científics evidencien la relació directa entre una mala qualitat de l’aire i un elevat nombre de malalties respiratòries i altres", afirmen des de l'Associació de pares i mares, i com que "el principal causant de l’aire contaminat que respiren nens i nenes és el trànsit de cotxes", l’AMPA demana a totes les famílies de l’escola que "facin un esforç per reduir, en la mesura del possible, els desplaçaments en cotxe i moto contaminants".Així mateix animen a la resta d’AMPAs de Terrassa i entitats en general que s’adhereixin a la Plataforma per la Qualitat de l’Aire . L’AMPA de l’escola El Vapor, a través de la comissió del Camí Escolar, treballa per oferir alternatives i sensibilitzar les famílies per tal que optin per un desplaçament segur, sostenible i saludable a l’escola.