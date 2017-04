Els voluntaris dediquen una setmana a la millora i conservació dels boscos i paisatges del Pirineu.

El Projecte Boscos de Muntanya/Bergwaldprojekt arranca la seva vuitena edició als boscos de Bossòst (Val d'Aran). El projecte fomenta la millora i conservació dels boscos i paisatges del Pirineu organitzant estades de voluntariat d'una setmana, obertes a tothom.Els participants, sense necessitat d'experiència prèvia ni coneixements, són adults que dediquen una setmana a la millora i conservació dels boscos i paisatges del Pirineu, guiats per professionals del bosc.Els paisatges de muntanya són fruit d'una relació ancestral de l'home i la natura i un patrimoni que s'està perdent. Al Pirineu viu només l'1% de la població catalana i l'activitat forestal i ramadera continua minvant any rere any. Els boscos del Pirineu representen el 24% de la superfície forestal de Catalunya, i són la principal reserva d'aigua i biodiversitat del país.Mitjançant la col·laboració en les tasques de millora forestal, el Projecte Boscos de Muntanya dona suport als pobles alhora que sensibilitza sobre els serveis ambientals de les muntanyes. Durant aquests vuit anys el Projecte Boscos de Muntanya ja ha acostat a més de 600 persones durant més de 300 dies a bosc.El Projecte Boscos de Muntanya és una entitat catalana sense ànim de lucre que forma part de la xarxa Bergwaldprojekt, que porta més de 25 anys acostant les persones als boscos mitjançant el voluntariat a Suïssa, Alemanya, Àustria i Ucraïna. Les tasques es realitzen seguint els criteris dels propietaris municipals i dels gestors forestals (enginyers forestals comarcals de la Generalitat i tècnics de Parc Naturals).