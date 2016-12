L’Avenida Sofía Hotel Boutique & Spa, situat a Sitges (Garraf). Foto: Hydra Media.

L’ Avenida Sofía Hotel Boutique & Spa , situat a Sitges (Garraf), és el primer hotel d’Europa que aconsegueix la certificació LEED Platinum, l’estàndard que regula la condició d’edificis sostenibles a nivell internacional, i que concedeix l’US Green Building Council. La certificació va ser concedida oficialment la setmana passada després d’un complex procés d’estudi i avaluació en el qual han intervingut diferents experts internacionals. L’Avenida Sofía, tanmateix, ha estat l’hotel que ha obtingut la puntuació més alta del planeta.L’Avenida Sofía Hotel Boutique & Spa va ser inaugurat l’estiu de 2013. És un hotel de 4 estrelles superior i es caracteritza, a més dels seus serveis i prestacions, pel seu respecte a l’entorn i el medi. Precisament, aquest ha estat des dels seus inicis un tret característic fonamental de la seva raó de ser. Tant en el procés de construcció com en el funcionament posterior, la qualitat ambiental distingeix tots els processos interns i exteriors de l’hotel.L’obtenció del certificat LEED Platinum és un reconeixement a aquesta filosofia aplicada per l’hotel i, al mateix temps, la certificació de la màxima autoritat en la regulació ambiental dels edificis, com és el UG Green Building. El LEED Platinum és el reconeixement més alt que pot rebre un edifici per la seva sostenibilitat. L’Avenida Sofía és el primer hotel d’Europa el setè del món que l’aconsegueix. Els altres guardonats són nord-americans i australians.El projecte de l’Avenida Sofía Hotel Boutique & Spa és únic i pioner en matèria de sostenibilitat, ja que ha permès assolir reduccions significatives de consum d’energia, aigua i generació de residus, i també un ús responsable de materials i recursos, que permet reduir la petjada de CO2.El 80% dels materials que l’hotel va utilitzar en la construcció són reciclats i reciclabes- L’hotel té un sistema d’eficiència energètica que el fa gairebé autosuficient i escassament dependents de les companyies subministradores.- Disposa de plaques solars que escalfen l’aigua i que aporten el 80% del consum anual.- Els sistemes led de llum són de baix consum.- També ha implantat uns molinets de vent que aporten electricitat a l’edifici.- El sistema d’aire condicionat i calefacció d’última generació, amb recuperador de calor, amb sistemes de filtració de partícules en els conductes de climatització.- Els vidres són de baixa emissió i amb un alt factor lumínic que eviten la transferència de calor en ambdós sentits.- Utilització de les aigües grises per al reg i els sanitaris a través d’un sistema de tractament d’aigües residuals.LEED és l’acrònim de Leadership in Energy and Environmental Design, que és un sistema de qualificació d’edificis sostenibles creat per l’US Green Building Council (USGBC), una organització independent i sense ànim de lucre, que treballa en el respecte per l’entorn i l’equilibri ambiental. La certificació LEED és un referent en la indústria del turisme. El sotmetiment al certificat LEED és un acte voluntari per part de cada establiment.Tots els sistemes LEED mesuren la sostenibilitat dels edificis en set grans àmbits: emplaçament, energia, aigua, materials, qualitat de l’aire, innovació i prioritat regional; però amb algunes diferències entre ells en la manera d’avaluar. Com a resultat d’aquesta avaluació, els edificis se certifiquen en quatre nivells, en funció del nombre de punts obtinguts en una escala total de 110 punts:– LEED Certified: 40-49 punts.– LEED Silver: 50-59 punts.– LEED Gold: 60-79 punts.– LEED Platinum: 80 punts o més.Els edificis amb certificació LEED són reconeguts com les estructures més eficients i respectuoses amb el medi ambient. La certificació LEED garanteix que els immobles tenen un estalvi d’energia del 30% al 70% respecte als edificis convencionals, un consum d’aigua potable que es redueix entre el 30% i el 50%, i una disminució dels residus que arriben a l’abocador estimat entre el 50% i el 90%. En conjunt, les emissions de CO2 abocades a l’atmosfera es redueixen un 35%.