Territori Redacció Osona.com | Actualitzat el 25/03/2015 a les 17:40h

Torna l'horari d'estiu

El rellotge s'avançarà una hora, a les dues de la matinada d'aquest diumenge | La mesura permetrà estalviar 30 milions d'euros El rellotge s'avançarà una hora, a les dues de la matinada d'aquest diumenge | La mesura permetrà estalviar 30 milions d'euros

La matinada d’aquest diumenge 29 de març, el rellotge s'avançarà una hora a les dues de la matinada, que passaran a ser les tres (o sigui, en l’argot popular, “dormirem una hora menys”). El canvi d'horari facilita la reducció de la despesa energètica derivada de la il·luminació artificial, ja que adequa la franja horària a les hores de llum natural.



L'Institut Català d'Energia (ICAEN) calcula que es generarà un estalvi de 30 milions d'euros (impostos inclosos) durant els set mesos que estarà en vigor, una xifra idèntica a la de l'any passat. El 90% de l'estalvi es concentra en les llars, on L'ICAEN estima que la despesa es podrà reduir entre 10 i 11 euros per llar.



El canvi horari s'aplica de manera coordinada a tota la Unió Europea i a una vuitantena de països de tot el món. La diferenciació entre l'horari d'estiu i el d'hivern es va iniciar l'any 1974 com a mesura d'estalvi davant de l'encariment del petroli i, per tant, de l'energia. Des de l'any 1980, la Comissió Europea es responsabilitza d'harmonitzar els canvis horaris a Europa.