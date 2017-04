Un dels gràfics que composen l'informe on es mostra que el Govern incompleix el 59% dels compromisos adquirits en la moció sobre polítiques de conservació i gestió del medi natura Foto: ACN

El 27 de febrer del 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar, pràcticament per unanimitat, la Moció 83/X sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural. Una moció que va anar precedida de jornades científiques i que recopilava un conjunt de 25 requeriments per millorar la gestió natural del territori català com, per exemple, potenciar el Cos d'Agents Rurals. Un any més tard, sis professionals coordinats per l'Institut de Medi Ambient (IMA) de la Universitat de Girona (UdG) han avaluat el grau d'acompliment de cada un dels punts. Segons el seu informe, el Govern no ha complert amb el 59% dels requeriments i només ha portat a terme, completament, un 16% dels acords.En concret, el Govern s'ha saltat l'acord que va assumir pel que fa a garantir la vigilància del es aigües marítimes interiors, especialment en zones amb alguna figura de protecció com el Delta de l'Ebre o el litoral del Baix Empordà. Tampoc ha establert un pla d'actuació específic sobre boscos singulars, tal com fixava el document.La idea de tirar endavant aquest estudi va néixer des de l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona després de comprovar que el seguiment dels punts que s'estava fent des del Departament dirigit pel conseller Pelegrí no s'ajustaven al que s'havia aprovat en el text."D'aquí va néixer el nostre interès per fer un anàlisi exhaustiu de tots els punts un any més tard, per veure què es feia en realitat", ha explicat el director del l'IMA, Josep Vila Subirós. Durant més d'un mes i mig, els professionals han anat repassat punt per punt tot allò que s'havia fet mitjançant la informació que s'ha publicat a la xarxa."Ha estat una feina llarga, requereix un bon coneixement sobre on pots anar trobant la informació correcta però, finalment, ho hem aconseguit d'una forma prou objectiva i complerta", explica el director. Tant des de l'IMA com des de diverses entitats com l'Associació de Naturalistes de Girona, han destacat que la moció sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural de l'any passat va despertar un gran interès dins del món naturalista perquè significava un raig de llum i esperança per la conservació del patrimoni natural de Catalunya.Des de l'associació reclamen que el Govern canviï i aposti per la defensa del patrimoni natural. "Seguirem denunciant tot això i tenim previst a mitjans de maig realitzar una sèrie d'accions i mobilitzacions", assegura. En aquest sentit, des de l'entitat gironina reclamen que hi ha una sèrie d'elements molt urgents com la renovació la Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat (de l'any 1985), conformar l'estratègia catalana de conservació d'aquests espais o fer un catàleg d'espècies amenaçades.