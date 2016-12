La composició del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal és provisional des de l’aprovació de la llei de 1999 i fa setze anys que està pendent de la convocatòria d’eleccions per part del Govern de la Generalitat. Per aquest fet, Unió de Pagesos presentarà una queixa al Síndic de Greuges on denunciarà que ara la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives ha modificat la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal, tot establint una nova composició però mantenint irregularment els membres provisionals al Consell Rector que hi són des de fa anys i que previsiblement s'hi poden tornar a perpetuar de forma indefinida.El sindicat demana que s’apliqui el que es preveu a la disposició addicional sisena de la Llei 3/2015 de mesures fiscals, que determina que el nou sistema d’eleccions s’ha d’establir per decret i dóna un termini de sis mesos al Govern per aprovar els Estatuts i poder convocar-les.El sindicat reclama la convocatòria d’eleccions imminents al Centre de la Propietat Forestal ja que la vulneració de la democràcia i de la lliure associació en el món forestal català és tan flagrant que mentre que l’any 1997, any de les darreres eleccions, aquest només tenia 465 membres de ple dret, a hores d’ara ja se superen els 3.369, sense que la immensa majoria d’aquests mai no hagi pogut escollir lliurement els seus representants —i tot ixò, malgrat els successius venciments del mandat electoral i la clara superació del termini absolut dels dos mandats.