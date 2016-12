III Conferència Europea contra el Fracking celebrada a Riudaura. Foto: Centre per la Sostenibilitat Territorial

Riudaura es converteix en el punt de trobada d'una setantena d'entitats que lluiten contra el fracking arreu d'Europa. Aquest cap de setmana la Garrotxa ha estat la seu de la tercera Conferència Euro-Mediterrània contra el TTIP i el fracking. Els activistes han acordat treballar conjuntament per combatre l'extracció de gas a través de la tècnica de la fractura hidràulica. D'aquesta manera crearan una xarxa de col·laboració i treball europea que anirà acompanyada d'una xarxa de municipis contra el fracking.La conferència va començar a Barcelona i després es va traslladar a Riudaura per veure de prop l'exemple d'un poble que ha decidit no posar les coses fàcils a aquells que vulguin practicar el fracking al municipi.