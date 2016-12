Un moment de l'acte de lliurament dels certificats. Foto: CFFE.

Aquest passada setmana, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i president del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Josep Maria Pelegrí, ha lliurat el certificat de formació homologada al Centre de Formació Forestal Especialitzada (CFFE) i als examinadors i verificadors del sistema de formació forestal europeu EFESC.En un acte celebrat avui al Centre de Desenvolupament forestal de la Solana, al Parc del Castell de Montesquiu, el CFFE ha estat el primer centre homologat de l'Estat espanyol per a impartir aquest sistema de formació europeu.També s'han lliurat el certificat i carnet de Verificador a Josep Anglada Dorca, i el certificat i carnet d'Examinadors a Josep Anglada Dorca, Miquel Casas López, Domènec Corominas Vilaseca i Cisco Masagué Mola.Pelegrí ha volgut destacar la importància que té la formació homologada en temàtiques forestals, ja que és un sector professional amb molta mobilitat geogràfica, i el fet de tenir un carnet de treballador de motoserra europeu facilitarà l'acreditació de coneixements.El CTFC és l'Agència Nacional acreditada per emetre certificats als proveïdors de formació i examinadors que ofereixen educació, formació o avaluació d’acord amb aquesta normativa. Es preveu lliurar més de 100 certificats durant aquest any 2015.EFESC (European Forestry and Environmental Skills Council) agrupa representants de centres de formació, sucursals i delegacions de la indústria forestal, sindicats, fabricants d’eines, maquinària i equips per la realització de treballs forestals, sistemes de certificació, etc. de tot Europa.L'objectiu és facilitar la mobilitat dels treballadors del bosc i similars dins de la Unió Europea, acreditant i promovent el reconeixement de les qualificacions nacionals entre els països socis en l’àmbit europeu.L’any 2012 es va aprovar el manual d’EFESC i es va crear oficialment l’organització, per definir i mantenir els estàndards mínims en professions com la silvicultura, jardineria, treballs forestals i horticultura, que es puguin aplicar a tots els països europeus.