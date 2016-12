Mapa de l'evolució de la contaminació per nitrats a Osona, comparativa del 1999 al 2014. Foto: GDT

El Govern ha aprovat la revisió de les zones vulnerables per contaminació de nitrats d’origen agrari, en compliment de la Directiva de la Comissió Europea que estableix una revisió cada quatre anys. A partir dels controls fets per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), es desclassifiquen 3 municipis de l’Alt Empordà i se n’incorporen 5 de l’Anoia i la Conca de Barberà.Els controls que ha dut a terme l’ACA en les aigües subterrànies han posat de manifest uns nivells constants i puntualment a la baixa en determinats àmbits en el quadrienni 2008-2011, que permet desclassificar en aquesta revisió 3 municipis de l’Alt Empordà: Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i l’Escala. No obstant, també s’ha observat un lleuger increment de les concentracions en determinades zones que fins ara no estaven declarades com a vulnerables i que s’incorporaran en aquesta revisió. Es tracta dels municipis d’Argençola (Anoia) i Santa Coloma de Queralt, les Piles, Conesa i Forès (Conca de Barberà). La resta de zones vulnerables no registren cap variació respecte a La darrera revisió, de l’any 2009.La Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura, té com a finalitat reduir la contaminació causada o provocada pels nitrats d’origen agrari i actuar preventivament contra aquesta contaminació. Per assolir aquest objectiu, la Directiva estableix l’obligació de designar les zones vulnerables i revisar o ampliar, després, les designacions fetes amb la determinació prèvia de les masses d’aigua afectades per aquesta contaminació o que s’hi puguin veure afectades.La Generalitat va realitzar la primera designació de zones vulnerables l’any 1998, que va revisar el 2004 i el 2009 amb la incorporació de nous espais.