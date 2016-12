El xef Ferran Adrià Foto: Viquipèdia

El Govern ha aturat aquest dijous la tramitació de la llei feta a mida per permetre la construcció d'El Bulli Foundation a Cala Montjoi, després que el mateix Ferran Adrià hagi comunicat que no tenia intenció de tirar endavant aquesta fase del projecte, que havia despertat l'oposició de grups ecologistes perquè suposa construir en ple Cap de Creus.Segons ha detallat el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, la llei per declarar l'interès públic del projecte i fer una excepció per al xef acabarà el tràmit actual i resoldran les al·legacions presentades, és a dir, que es deixarà tot a punt per si cal aprovar-la més endavant, ja que en cap cas creuen que sigui "una decisió definitiva ni irreversible".El projecte preveu la reforma i rehabilitació de l'antic restaurant, juntament amb la construcció de nous espais. Així, a banda de la rehabilitació d'antigues instal·lacions, es projecta construir més de 3.500 metres quadrats d'obra nova, la majoria soterrada. En total, elBulli2846 incrementaria un 213% el sostre actual.Això és el que ha obligat a elaborar una nova llei 'ad hoc' perquè, en estar dins Parc Natural, la normativa vigent només permetia una ampliació del 20%. De fet, aquesta primera fase ja està aprovada per la comissió d'Urbanisme, compta amb la llicència d'obres de l'Ajuntament de Roses (Alt Empordà) i es preveu que els treballs comencin durant el proper mes.