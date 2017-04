Aquest curs està pensat per a persones que volen iniciar-se al sector forestal des de zero. Foto: CFFE.

El Centre de Formació Forestal Especialitzada (CFFE) ofereix dues noves places per a aquest Certificat de Professionalitat de 600 hores que inclou l'aprenentatge de les diferents tècniques de treball a bosc i que s’impartirà al Centre de Desenvolupament Forestal que es troba dins el Parc del Castell de Montesquiu.Els criteris d'accés són els següents: estar inscrit al servei d'ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació i acreditar formació fins a ESO o superior. Altrament, es pot fer una prova d'accés al curs.Les persones interessades en el curs poden dirigir-se al CFFE de 9 a 2 al telèfon 938592226. S'acceptaran totes les sol·licituds i els demandants que no entrin quedaran en llista d'espera. També, podeu fer-ne la inscripció directament des d'aquest vincle Es tracta d'un curs pensat per persones que volen iniciar-se al sector forestal des de zero. També útil per a persones amb experiència que vulguin revisar la seva tècnica de treball i millorar-la. El curs és un recorregut per a totes aquelles tasques que pot haver de fer una persona que treballa a bosc. Es tracta de l'únic títol oficial i homologat a l’Estat espanyol per exercir aquesta professió.El curs és totalment finançat pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya), el Fons Social Europeu, el Ministerio de Ocupación y Seguridad Social i el Servicio Público de Empleo Estatal.