El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i president del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Josep Maria Pelegrí, i el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, han signat aquest matí un conveni de col·laboració entre ambdues institucions. Es tracta d'un conveni marc que té com a objectiu principal promoure l’ús eficient dels recursos naturals a la província de Tarragona a través de la gestió forestal sostenible, de l’educació ambiental i de les energies renovables.La col·laboració es podrà concretar en l’assessorament als ens locals, d’acord amb les seves particularitats i possibilitats d’aprofitament de recursos naturals i de gestió forestal sostenible, i l'assessorament als ens, les associacions i els propietaris forestals de la demarcació de Tarragona per a la conservació i valorització dels recursos forestals, naturals i patrimonials. Aquesta cooperació també es podrà concretar en la promoció de l’ús de la biomassa com a font d’energia renovable per als edificis i les instal·lacions públiques, amb accions per difondre l’estratègia del Pacte dels alcaldes a Tarragona. Tot plegat amb l'objectiu d’afavorir un marc beneficiós per a la implementació de mesures d’eficàcia i eficiència energètiques i amb la finalitat de promoure l’ús de la biomassa generada per la gestió dels boscos de titularitat municipal.També es considera d'interès el foment, la promoció i l’educació ambiental sobre el patrimoni natural i cultural de la demarcació de Tarragona, les activitats de desenvolupament en l’àmbit agroforestal i mediambiental, les iniciatives per a la conservació del medi natural i la millora dels recursos naturals, i el foment de la comercialització de productes forestals.Des de l’any 2007, el CTFC disposa d’una oficina a l’Espluga de Francolí que ha treballat en col·laboració amb la Diputació de Tarragona en diferents activitats i projectes, com ara la Promoció d’espais naturals al PNIN de Poblet i el Jardí Botànic del Garber en coordinació amb la Direcció del PNIN de Poblet i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí; el Foment del cultiu de la tòfona negra com a eina de desenvolupament rural a la comarca del Priorat amb l’Obra Social ‘La Caixa’; la Valoració de la flora remeiera al Parc Natural dels Ports, o la Recuperació dels castanyers afectats per la malaltia del xancre a les muntanyes de Prades. Així mateix, la Diputació de Tarragona ha iniciat, recentment, la seva participació i col·laboració en el Pla de foment de l’ús tèrmic de la biomassa forestal a Catalunya.Un 93,75% de la superfície dels municipis i les comarques de Tarragona és terreny agrari i forestal. L’abandonament de terres de cultiu, camps, pastures i boscos ha fet que la superfície forestal arbrada tarragonina hagi augmentat més d’un 140% en els últims 30 anys, mentre que l’aprofitament forestal ha disminuït molt durant les darreres dècades.