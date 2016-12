El serveis regulars d’autobusos interurbans en concessió amb la Generalitat de Catalunya poden transportar bicicletes de manera gratuïta des d’aquest passat dijous, 1 de gener. D’aquesta manera, el Departament de Territori i Sostenibilitat regula, per primera vegada, el passatge de bicicletes als busos interurbans, que fins ara quedava a l’elecció de cada operador.



L’ordre que regula aquest aspecte així com les tarifes en els serveis regulars de transports per carretera, que es congelen de cara al 2015, ja surt publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Des del passat 1 de gener, per tant, els usuaris de la bicicleta ja poden pujar-la al bus de manera gratuïta, però amb una sèrie de condicionants:



• les bicicletes hauran d’anar a la bodega del vehicle, excepte quan es tracti de bicis plegables, que es podran transportar al mateix bus sempre i quan aquest admeti viatgers de peu;

• també es limita el nombre de bicicletes en cada vehicle, que no podran ser més de 5 a la bodega i més de 2 als busos;

• només s’admetran bicis que estiguin en un estat de neteja correcte.



D’aquesta manera, el Departament de TES dóna resposta a una llarga reivindicació dels usuaris de la bicicleta.

Aquesta novetat s’inclou en l’ordre sobre tarifes en el transport públic de viatgers per carretera per a l’any 2015, que queden congelades, seguint la mateixa línia de la resta de tarifes del transport públic a Catalunya.