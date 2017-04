Paisatge de Rapa Nui Foto: Viquipèdia/Bjørn Christian Tørrissen.

L'associació catalana Una Sola Terra, que fa uns anys ja va realitzar un estudi per proposar l'autosuficiència energètica de l'Illa de Pasqua (Rapa Nui) mitjançant les energies renovables, ha sol·licitat a la Corporació Nacional Forestal Xilena (CONAF) que arrenqui totes les plantacions d'eucaliptus efectuades abans i durant la dècada dels seixanta a l'illa si vol que el seu projecte de reforestació sigui ecològicament sostenible.El 16 d'abril de 2013 es va signar un conveni entre la CONAF i la Cousteau Society per plantar 1.400.000 arbres fruiters i nadius en el termini de 8 anys. Es tracta de reforestar 1.400 hectàrees erosionades. El projecte batejat com «Umanga mo et Natura» (Treballant junts per la natura) pretén abastar el 10% de la superfície de l'illa. El 90% de Rapa Nui es troba afectada per algun grau d'erosió i menys del 5% té una cobertura arbòria. L'erosió s'ha incrementat amb l'existència de 6.200 caps de bestiar boví i cavallada.Una Sola Terra detalla a més que al turó pròxim a la platja d'Anakena hi ha un bosc creat amb una espècie arbòria africana que també hauria de ser substituït per una espècie autòctona.El president de l'associació ecologista, Santiago Vilanova, ha escrit a la presidenta de la Cousteau Society, Francine Cousteau, per recolzar el conveni amb la CONAF i el projecte «Umanga mo et Natura», però reclama una política forestal, agrícola, turística i energètica global per a la protecció d'un dels majors patrimonis arqueològics de la Humanitat.