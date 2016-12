La generació de residus per habitant en dates nadalenques augmenta un 3% respecte a la mitjana anual pel major consum que realitzen els ciutadans en aquest període a Catalunya, segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) consultades per Europa Press.La fracció que més augmenta és la del vidre, que es dispara un 45%, seguida pel paper i el cartró amb un increment del 23%, mentre que el volum d'envasos lleugers en aquest període és un 5% superior.Cal recordar, doncs, on llençar els residus per no haver de malbaratar el nostre entorn.