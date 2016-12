La Vall d'En Bas, a prop del Mallol. Foto: Xavier Borràs.

Els treballs d'elaboració de l 'indicador global d'adaptació van començar fa dos anys amb la selecció de 83 indicadors potencialment avaluadors de la bondat de les mesures d'adaptació. La metodologia de treball ha estat establerta en col·laboració amb l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, i en el marc del projecte Life 12 ENV/ES/000536 Adaptant la Mediterrània al Canvi Climàtic (LIFE MEDACC), un projecte europeu del qual l'Oficina n'és soci coordinador i que, entre les accions previstes, contempla també l'establiment d'indicadors de les mesures d'adaptació.Malgrat la manca de referències concretes arreu sobre indicadors de les mesures d'adaptació als impactes del canvi climàtic, és a dir, de quina manera i en quin grau els territoris i la societat esdevenen menys vulnerables a aquests impactes, l'Oficina ha aconseguit un primer document que és capaç d'avaluar i quantificar el grau d'adaptació de Catalunya. Naturalment, aquest document ha de ser difós i explicat entre tots els actors interessats per tal que l'indicador global d'adaptació vagi ajustant-se i millorant-se a mida que s'actualitzin i/o ampliïn les dades.L’ Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic Horitzó 2013-2020 (ESCACC), elaborada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i aprovada pel Govern el novembre del 2012 (Acord de Govern GOV 115/2012, de 13 de novembre, DOGC núm. 6254), suposa un pas endavant per esdevenir menys vulnerables als impactes del canvi climàtic. L’ESCACC proposa un total de 182 mesures d’adaptació, trenta de les quals són genèriques i les 152 restants són específiques per a cada sector i sistema. D’entre les mesures genèriques hi ha l’establiment d’un sistema de seguiment i indicadors de les mesures d’adaptació previstes a l’ESCACC amb l’objectiu d’avaluar si l’adaptació als impactes del canvi climàtic evoluciona favorablement o no. Dit d’una altra manera, un monitoreig que permeti determinar la bondat de les mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic.Alhora, i en el marc del projecte Life12 ENV/ES/000536 “Demonstration and validation of innovative methodology for regional climate change adaptation in the Mediterranean area”, altrament conegut amb el nom de LIFE MEDACC, i del qual el Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Polítiques Ambientals i, en concret, de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, n’és beneficiari coordinador, s’hi preveu també una acció adreçada a l’establiment d’indicadors de les mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic. Efectivament, l’acció B.1 del Life MEDACC preveu la definició de noves mesures d’adaptació basades en l’avaluació dels impactes del canvi climàtic i la vulnerabilitat, així com en l’avaluació de les mesures d’adaptació existents. Amb aquest objectiu, la subacció B.1.2. estableix que és necessària la compilació i revisió de metodologies, mitjançant anàlisi estadística o anàlisi de la literatura existent, adreçades a desenvolupar un paquet d’indicadors d’adaptació als impactes del canvi climàtic.És per aquesta doble motivació que l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), en col·laboració amb l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), ha conclòs els treballs adreçats a establir un Indicador Global d’Adaptació als Impactes del Canvi Climàtic a Catalunya, treballs que es poden consultar en el pdf adjunt directament aquí Des de l’OCCC són conscients que és un indicador imperfecte i susceptible de millora. Tot allò nou és sempre objecte d’evolució; per això el publiquen amb temps suficient perquè poguem compartir-lo i tractar les possibles observacions, esmenes i millores en una jornada específica que realitzaran a Barcelona el divendres, dia 6 de febrer, a la Sala Pierre de Coubertin del Museu Colet, al carrer de Buenos Aires, 56-58 d'11.30 a 13.30h ( vegeu díptic jornada amb ordre del dia ). Naturalment, a l'OCCC són a disposició de qui vulgui avançar-los qualsevol observació abans del dia 6 de febrer.