La planta de tractament de purins de l`Esquirol. Foto: Adrià Costa

L’ Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP) , que engloba totes les plantes espanyoles d'assecatge de purins, portarà l’Estat als tribunals per la retallada de les primes energètiques, que ha obligat a tancar totes aquestes plantes des del passat febrer i per manca de viabilitat. Entre aquestes plantes, hi ha les dues d’Osona, a l’Esquirol i a les Masies de Voltregà.El principal argument és que les plantes van fer inversions de més de 500 milions d'euros, basant-se en les condicions econòmiques pactades amb l'Estat per 15 anys. El govern, però, ha fet un canvi de normativa de manera unilateral i ha reduït les subvencions.La situació ha estat una forta sotragada per a les empreses de les plantes i per als propis ramaders, que s’han vist obligats a gestionar a nivell particular els purins , amb un pla que s’adapti a la seva explotació. La mesura del govern espanyol ha afectat més de 900 llocs de treball.Josep Capdevila, president de l'ADAP, ha argumentat així a Catalunya Ràdio la decisió d’acudir als tribunals: "Abans que s'acabi l'últim període transitori que se'ns va marcar, de 15 anys, hi ha hagut un canvi que fa que aquestes instal·lacions, moltes encara no amortitzades, s'hagin hagut de parar". Capdevila també ha dit que, a més, moltes de les plantes que formen part de l’associació, a títol particular, també preparen denúncies contra el govern espanyol per reclamar danys patrimonials.