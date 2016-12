El magatzem de gas Castor, davant la costa de l'Ebre.

Diverses organitzacions de la societat civil (entre elles l'Aliança contra la pobresa energètica, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia i la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético) preocupades pel desenllaç del projecte d'emmagatzematge submarí de gas natural Castor, han manifestat el seu rebuig frontal a la indemnització de 1.350 milions d'euros que ja s'ha fet efectiu a ESCAL UGS per renunciar a la concessió. Les organitzacions urgeixen als representants dels diferents grups polítics que un mínim de 50 diputats o senadors duguin a terme una impugnació del RDL davant el Tribunal Constitucional abans que acabi el termini per presentar-lo, el 3 gener 2015.Després d'un treball a diferents nivells (local, català, estatal i europeu), així com amb diferents organitzacions i institucions que han corroborat els impactes ambientals, socials i econòmics d'aquest projecte, les organitzacions signants fan una crida per al no-pagament del deute del projecte per part de la ciutadania i perquè les instal·lacions siguin desmantellades, dues demandes que el RDL impossibilita. També el Síndic de Greuges (Defensor del Poble de Catalunya) ha proposat a la Generalitat i a la Defensora del Poble aquesta impugnació, i ha animat els Defensors d'altres Comunitats Autònomes a plantejar en els seus governs.ESCAL UGS, participada en el 66,6% per l'ACS de Florentino Pérez, va presentar la seva renúncia el passat estiu, i fa poc més d'un mes el RDL li va garantir una indemnització de 1350 milions d'euros, a càrrec del sistema gasista, permetent també la hibernació de les instal·lacions indefinidament. El termini per al pagament de la indemnització a ESCAL UGS, s'ha fet amb una celeritat sorprenent per a un moment de crisi com l'actual (un màxim de 35 dies per a realitzar-ho). A la pràctica, es calcula que la quantitat total que assumiria la ciutadania podria ascendir a més de 4.700 milions d'euros, a pagar durant 30 anys. A aquesta quantitat cal afegir els 100 milions d'euros anuals per al manteniment de les instal·lacions, més altres costos d'operació i administració en què incorri Enagás, el nou gestor de les instal·lacions, i que també s'anirien aplicant a la factura del gas.En un moment d'especial fragilitat per l'augment de la desocupació i les retallades socials, on la pobresa energètica ja afecta el 17% de la població, la ciutadania veurà com les seves factures s'incrementen encara més. L'any 2013 es van produir a l'Estat espanyol més de 75.000 talls de subministrament de gas per impagament, el 86% més respecte al 2012, i més d'1,1 milions de talls de subministrament elèctric per impagament, un 24% més que l'any anterior.Si la indemnització de Castor s'inclou a la factura del gas i incrementa encara més el seu import, en quina situació es deixarà a les famílies? El seu endeutament creixerà, empitjorant així la seva situació econòmica i afectant greument a les seves condicions de vida. Mentre les empreses subministradores de serveis bàsics no donen cobertura a tota la població, se li exigeix a la ciutadania respondre per un projecte imposat i innecessari .Organitzacions locals que des de l'inici van alertar de l'opacitat durant tot el procés, dels perills associats —com el demostrat risc sísmic—, o de les irregularitats administratives, veuen ara com es pretén mantenir a flotació aquesta infraestructura, mentre la ciutadania cobreix amb les seves costos i riscos, com els que podrien desprendre de la volta a la injecció de gas, o fins i tot de l'extracció d'hibrocarburs que el RDL contempla.L'absència del principi de precaució ha quedat en evidència, així com la falta de voluntat per explorar opcions energètiques que no siguin fòssil-dependents i que no hipotequin la població a 30 anys. Davant el context socioeconòmic actual es requereix, més que mai, que els diners públics i de la població contribuent deixi de destinar-se a pagar infraestructures i models energètics que tenen severs impactes sobre la vida de les persones, el territori i el medi ambient.Les organitzacions signants també proposen la participació de la ciutadana en una recollida de signatures a través de la plataforma Avaaz per donar el seu suport a la impugnació i pressionar en el compliment d'aquestes demandes: que la població no pagui per aquest projecte mal planificat, mal executat i amb un contracte abusiu, i que s'aconsegueixi el desmantellament de les instal·lacions, les dues peticions lligades a una forta exigència de responsabilitats a tots els nivells.Organitzacions que donen suport:- Aliança contra la Pobresa Energètica- Col.legi d’ambientolegs- Confederació d’Associacions de veïns de Catalunya (CONFAV)- Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)- Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, salut, consum i alimentació- Ecologistas en Acción- Enginyeria Sense Fronteres (ESF)- FACUA Catalunya- Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)- Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona- Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)- Observatori del Deute en la Globalització (ODG)- Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia- Plataforma por un Nuevo çmodelo Energético- Xarxa per la sobirania energètica (Xse)