Les flors, com aquestes petúnies, podran gaudir d'un IVA al 10% a partir de gener de 2015. Foto: Arxiu

Unió de Pagesos celebra que finalment el Senat hagi aprovat la reducció de l’IVA de la flor i planta ornamental del 21% al 10%, a iniciativa del grup de CiU i a través d’una esmena transaccionada amb el PP i aprovada per tots els grups al Projecte de Llei que modifica la Llei de l’impost sobre el valor afegit (IVA).El sindicat havia demanat reiteradament, des que el govern de l’Estat va modificar l’IVA el 2012, la reducció d’aquest impost per al sector de la flor i planta ornamental, tant als grups del Congrés dels Diputats com als grups del Parlament català. Unió de Pagesos va demanar també a Ferran Bel, portaveu de CiU a la Comissió d’Hisenda del Senat i alcalde de Tortosa, que intercedís per tal que es pogués aprovar aquesta reducció.La modificació de l’IVA que s’aplica a aquest sector va destinada a les flors, plantes vives de caràcter ornamental, a més de llavors, bulbs, esqueixos i altres productes d’origen vegetal susceptibles de ser utilitzats en la seva obtenció.Per al sindicat, l’aprovació d’aquest IVA reduït suposa una millora per al sector, en uns moments en què travessa importants dificultats.D’altra banda, Unió de Pagesos insisteix a reclamar que s’apliqui un IVA reduït per a tots els béns i serveis usats per a la producció agrícola i ramadera.El primer gran pas per al canvi de l’actual i injust IVA del 21% al reduït del 10% s’ha donat per l’aprovació d’una esmena transaccionada -negociada i acceptada per tots els grups- i ara caldrà que es traslladi al Congrés de Diputats per continuar-ne la tramitació parlamentària.D’aquesta manera, es preveu que el nou IVA per a les flors i plantes ornamentals pugui entrar en vigència a partir del proper 1 de gener de 2015.