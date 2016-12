Les pomes garrotxines es poden comprar a mercats setmanals de la comarca. Foto: Andreu Oliveras

El Parc Natural vol recuperar el consum de pomes de la Garrotxa. Es tracta de varietats autòctones que anys enrere es menjaven a les cases de la comarca i que amb el temps la producció s'havia reduït fins a tal punt que corria el perill de desaparèixer. Ara, el Parc les ha replantat a la finca que té a Can Jordà amb l'objectiu de vendre-les als mercats i que els garrotxins les tornin a consumir.Si bé la comarca mai ha estat una zona de cultius extensius de poma, com explica el tècnic del PNZVG, Emili Bassols, aquestes varietats se solien trobar en la majoria de les masies: "eren les que tenien els pagesos al voltant de casa seva per autoconsum". Aquest any el parc n'ha recollit 1 tona i mitja. La iniciativa vol anar més enllà i que a part de consumir les pomes garrotxines, els pagesos tornin a plantar aquestes varietats en les seves terres.La Reineta, el Pic de Pedrís, el Cor Glaçat o la del Ciri són alguns dels tipus de poma que es poden tornar a menjar. David Amat és qui les ven a la parada de La Saó i assegura que les diferents varietats engloben una àmplia ventall de gustos i textures: "Anem de les farinoses a fresques i a cruixents; i en gust de molt dolç, a dolç, sub-àcides i àcides".Des de fa una setmana les ven als mercats setmanals d'Olot, Besalú, Mieres i Banyoles i calcula que encara se'n trobarà un parell de setmanes més, fins que s'exhaureixin les existències. De fet, aquestes pomes no estan pensades per guardar-les gaire temps en cambres frigorífiques i és per això que cal consumir-les en el moment en què es cullen.Per la majoria de persones grans que han trobat aquesta poma al mercat és una grata sorpresa que els recorda aquells sabors de què gaudien quan eren més joves. El parc natural està treballant per fer un pas més enllà i elaborar melmelades ecològiques a partir d'aquestes pomes garrotxines.