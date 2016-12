Aquest pròxim dimarts 16 de setembre, a les 18:00 h, als locals d’AureaSocial (Sardenya, 263, Barcelona), amb la xerrada-col·loqui de Xavier Uriarte, metge naturista, es donarà el tret de sortida dels tallers de promoció, preservació i autogestió de salut-vida del IV trimestre de 2014 del node de Centre d’Autogestió Primària en Salut (CAPS) a AureaSocial, una iniciativa de la Cooperativa Integral Catalana (CIC).Xavier Uriarte és llicenciat en Medicina, especialista en rehabilitació, postgrau en Salut Pública, autor de llibres sobre vacunes, neurologia, càncer, i alimentació; igualment, coordina els cursos de Medicina Naturista a la Universitats de Barcelona i a Girona. És president de la Lliga per a la llibertat de vacunació Podeu veure, aquí sota mateix, la programació prevista per a aquest quart trimestre de 2014 i baixar-vos-la per difondre-la arreu.