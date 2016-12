+ informació:

Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentat al·legacions al “Projecte de Condicionament Ambiental” de la línia elèctrica que afecta la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) del Cabeçó d’Or, al seu Estudi d’Impacte Ambiental i a l’informe d’afeccions a la Xarxa Natura 2000.Red Eléctrica de España SA torna a presentar el mateix projecte que ja va ser anul·lat pel Tribunal Suprem al gener de 2013 per travessar la ZEPA del Cabeçó d’Or i la Grana adduint que és l’alternativa amb menor impacte ambiental ja que està construïda i en operació.Ecologistes en Acció considera que l’anomenat projecte de "condicionament ambiental" de la línia actualment existent és una ficció, es troba buit de contingut i no planteja cap actuació ni cap "condicionament ambiental"; i li resulta sorprenent la capacitat imaginativa en l’elecció de la denominació dels projectes per part de Red Eléctrica de España SA i de Iberdrola Ingeniería y Construcción, redactora de la voluminosa documentació presentada per a justificar l’injustificable.El projecte de “condicionament ambiental” és un projecte inexistent, ja que no proposa cap canvi en la línia d’alta tensió ja construïda en 2010-2011, de 34.764 m de longitud entre Alacant i Polop de la Marina, i molt menys encara en la línia que discorre entre els suports 19 i 36 de 5.732 m, que discorre per l’interior de la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) del Cabeçó d’Or i la Serra de la Grana.L’organització ecologista considera que és un vertader frau de llei i una pèrdua dels recursos i del temps que Red Eléctrica SA hi ha invertit, i el que fa perdre a les organitzacions interessades en aquest expedient, que van obtenir la sentència del Tribunal Suprem en 2013 que va anul·lar totes les autoritzacions administratives i ambientals que havia aconseguit el promotor anteriorment, fins i tot la declaració d’utilitat pública per part del Consell de Ministres presidit per Zapatero en 2011.En un intent de vendre un projecte de “condicionament ambiental” que no condiciona res i menys que siga respectuós amb el medi ambient, Red Eléctrica SA s’encabota a deixar les coses com estan, és a dir, deixar que la línia d’alta tensió discórrega per l’interior de la ZEPA del Cabeçó d’Or i la Serra de la Grana, amb totes les repercussions ambientals que suposa per a la fauna protegida per aquesta figura d’Espai Natural Protegit de la Xarxa Natura 2000, que és una Zona d’Especial Protecció per a les Aus.En resum, un projecte amb una deficient anàlisi d’alternatives analitzades en una reduïda àrea d’estudi, que comprén exclusivament un tram de 5,7 km de línia d’alta tensió, quan la longitud total de la línia és de quasi 35 km; i amb unes alternatives estudiades que no compleixen amb els criteris tècnics i/o ambientals d’instal·lació de línies d’alta tensió.A més, fent referència ara a aspectes que no es van tenir en compte, com ara incloure com a criteri ambiental que "en les alternatives seleccionades s’evitaran, en la mesura que siga possible, zones d’interés i/o amb presència de fauna singular". Quan és evident que aquest criteri no va ser aplicat quan es va seleccionar l’anomenada Alternativa B en 2008 i es va triar un traçat que travessava zones amb presència de fauna protegida (àguila de panxa blanca i altres), que va obligar l’administració autonòmica a incloure-les en la nova ZEPA del Cabeçó d’Or i la Grana en 2009, en compliment d’una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va dictaminar que no s’havien declarat prou ZEPA a l’Estat espanyol i, més en concret, al País Valencià.