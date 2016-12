L'EspaiZero que des de fa un any funciona sense energia externa a Olot. Foto: ACN

L'EspaiZero, la seu corporativa de l'empresa olotina WATTIA, especialitzada en sistemes de millora de l'eficiència energètica, s'ha convertit en el primer i únic espai de treball de tot Europa capaç de ser autosuficient des del punt de vista energètic, gràcies a l'ús d'energies renovables com la geotèrmia, l'energia solar i l'eòlica. L'empresa ha aconseguit fer funcionar durant tot un any el centre de treball sense recórrer a cap subministrament extern d'energia. A més, l'empresa preveu acabar aquest 2014 amb una facturació cinc vegades superior a la de l'any passat, arribant als 1,75 MEUR. De cara al futur, la companyia preveu ampliar la seva plantilla amb 12 treballadors més.Segons un dels socis fundadors de la companyia, Franc Comino, l'acceleració del creixement de l'empresa va començar amb la posada en marxa de l'EspaiZero ja que, a partir d'aquell moment, va començar a créixer l'interès pel model i els serveis que ofereixen. L'empresa va néixer el 2011 i durant l'últim any també s'ha notat un creixement del nombre de companyies que volen conèixer de més a prop el treball de WATTIA.Des de la companyia olotina asseguren que han començat a treballar amb Gas Natural per desenvolupar un projecte energètic per reproduir el concepte de l'EspaiZero al centre d'Olot. Una iniciativa que es presentarà a principis d'aquesta tardor. La companyia també té previst treballar en la millora del control i l'eficiència energètica d'unes 250 gasolineres de Repsol.L'empresa ha explicat que ha aconseguit fer funcionar l'EspaiZero durant aquest primer any amb un consum zero gràcies a les noves tecnologies, la tria de la temperatura ambiental, l'ús adequat dels aparells electrònics. "Per assolir aquesta fita, el més dificultós ha estat educar socialment a l'equip de WATTIA per conviure 12 mesos dins d'un espai de consum zero, ha estat més complex el component social que la tecnologia", ha explicat Comino.L'edifici utilitza bàsicament l'energia solar, eòlica i geotèrmica. Per aconseguir-ho van crear tres pous de 160 metres de profunditat d'on aprofiten la temperatura constant per escalfar el local a l'hivern i refredar-lo a l'estiu. La seu també ha comptat amb sistemes passius que contribueixen a optimitzar l'ús d'energia tals com l'orientació, l'aïllament, la ventilació creuada o la xemeneia solar. Durant aquest temps, la companyia també ha treballat en un projecte de caire educatiu, a l'IES La Garrotxa on, modificant els hàbits i costums dels 1.300 alumnes i professors, i instal·lant un nou sistema de regulació, han aconseguit estalviar fins a 35.000 euros en un any, el 50% del cost de la calefacció.