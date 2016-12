Aquest pròxim dimecres 6 d'agost, a les 22:00 h, a la població de Camallera (Alt Empordà) la Nau Côclea i la, a més de la plataforma multimèdia independent Fabricants de Futur , ens conviden a un acte reivindicatiu i participatiu.

Fabricants de Futur presentarà un any de treball del grup de joves de l’Escala i Camallera, coordinats per l’artista Amelia Burke.

I moltes coses més. En el transcurs de l’acte també parlaran membres del grup de Fellines de l’Assemblea No a la Mat, el periodista, director d'EcoDiari.cat i cofundador de la Cooperativa Integral Catalana (CIC), Xavier Borràs, i la Plataforma de comunicació Ariet, junt amb la presentació de Terra (que inclou la cançó del mateix nom de Sílvia Tomàs) un petit reportatge sobre l'acció que es va realitzar contra la MAT el passat 11 de juny a la torre núm. 64 situada a la població de Fellines, població coneguda per la seva oposició ferma a aquestes línies de la mort. Aquest dia, 4 activistes es van enfilar i lligar a l'esmentada torre per aturar almenys durant una jornada les obres de la MAT a Fellines. L'acció va ser un èxit total. Van assolir l'objectiu.

Amèlia Burke i Joan Lluís Puig ens oferiran música celta per a violí i flauta

I, finalment, dues sorpreses més: tindrem la cantautora Sílvia Tomàs i els seus músics i l'activista i cofundador de la CIC Enric Duran, que replicarà el manifest dels joves de l’Escala amb una intervenció videogràfica on ens donarà bones notícies….

Presentarà l’acte Damià Puig, ànima de la plataforma Fabricants de Futur i autor, entre d'altres, del vídeo Terra, junt amb L'autogestionària.