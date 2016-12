Política Quico Sallés | Actualitzat el 11/07/2014 a les 10:05h

El Parlament estudiarà els transgènics

Acord de CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP en el ple d'agricultura per crear una comissió sobre els efectes d'aquest tipus de conreu

Demà divendres, el ple del Parlament votarà les resolucions del debat monogràfic que s'ha celebrat aquesta setmana sobre agricultura. Un dels acords conjunts ha estat el compromís signat per CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP per abordar el debat sobre els transgènics, en el marc de la comissió d'agricultura de la cambra. Una comissió on hi participaran els sectors implicats. Ciutadans ja ha anunciat que hi votarà a favor.