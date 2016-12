[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=b6M8rcOQHQc[/youtube]



Nació Digital- Sergi Picazo i Joan Vila. Tots tres han constituït una cooperativa per tirar endavant un projecte de periodisme “amb intenció, que esgarrapi”, segons el defineix Roger Palà. El projecte, que es finança per mitjà d'una campanya de Oferir periodisme d'investigació “que vagi més enllà del que ofereixen els mitjans tradicionals”. Aquest és l'objectiu de 'Crític', un nou mitja digital que veurà la llum al setembre impulsat per tres periodistes catalans, Roger Palà -articulista de- Sergi Picazo i Joan Vila. Tots tres han constituït una cooperativa per tirar endavant un projecte de periodisme “amb intenció, que esgarrapi”, segons el defineix Roger Palà. El projecte, que es finança per mitjà d'una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami, ha superat amb escreix els 25.000 euros necessaris per engegar el projecte en només una setmana, un fet que anima els seus impulsors a creure en la viabilitat del projecte.

Segons Palà, els tres professionals han arribat a la conclusió que “als Països Catalans hi ha espai i mercat per un periodisme especialitzat en la investigació”. Per això, després de forjar-se en la redacció de l'anuari Media.cat, aposten ara per un mitjà “que no estigui pendent de l'última hora i l'últim tuit”. La intenció és doncs, “mirar els fets amb més perspectiva”, i per això parteixen d'un projecte en que, avisen, publicaran poc: “un reportatge d'investigació a la setmana i la resta de dies, com a mínim un contingut, que poden ser entrevistes, anàlisis, opinions, perquè el projecte es basa en fer pocs continguts però ben fets”.

Ara bé, el secret de 'Crític' no està només en els seus continguts, sinó també en el seu model de negoci, ja que el finançament a través de Verkami l'entenen com “una subscripció” que caldrà renovar cada any. “Volem que el mitjà depengui dels lectors i això vol dir posar en valor el periodisme amb la necessitat d'invertir en periodisme per a que no quedi a expenses de la banca o de la publicitat”, explica Palà.

Èxit del micromecenatge

De fet, aquest primer repte ja s'ha assolit, ja que la campanya #sentitcrític , destinada a recaptar fons per al projecte a través del micromecenatge ha superat amb escreix les expectatives, un fet que ha sorprès als mateixos responsables. “Ha anat molt millor del que esperàvem, i ara tenim la responsabilitat de respondre a l'expectativa creada”, i també d'assolir el repte que “els que ens han fet confiança ens la renovin i fem nous subscriptors”. Tot i que els continguts seran en obert, el subscriptors tindran la primícia, a més d'altres avantatges.

A més, tot i ser bàsicament un mitjà digital, 'Crític' no renuncia al format paper i anuncia una sèrie de monogràfics, “mínim un l'any”, el primer dels quals sortirà a l'octubre i estarà dedicat íntegrament al procés sobiranista. Pel que fa a la possibilitat d'admetre publicitat convencional, els seus impulsors asseguren “no renunciar-hi”, però afegint que no és la “preocupació principal”. “Tant pel producte en paper com pel digital, ens hem marcat que la publicitat mai no podrà superar el 25 per cent dels ingressos, i en tot cas serà una publicitat amb criteris ètics”, assegura Palà. El mitjà s'engegarà en data encara no determinada del mes de setembre, i estarà centrat, sobretot, “en política, economia i societat”, i sempre que sigui possible, a partir del “marc dels Països Catalans”.