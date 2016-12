Inauguració de Quality Suber, a Santa Coloma de Farners. Foto: CFC

El conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va presidir ahir a Santa Coloma de Farners (La Selva) l’acte de cloenda de les XXXI Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera. Pelegrí va fer un reconeixement a la figura del gran silvicultor Emili Garolera, que va ser impulsor, juntamentva ferha fet extensiu al Consorci felicitant-lo per la organització d'aquesta 31a. edició.Acompanyat d’Antoni Solà, alcalde de Santa Coloma de Farners, de Josep M. de Ribot, president del Centre de la Propietat Forestal, i de Rosendo Castelló, president del Consorci Forestal de Catalunya , el conseller va inaugurar les instal·lacions de la nova companyia Quality Suber , que ha estat creada per la Cooperativa Serveis Forestals,l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor i per l’empresa Corcho delPaís.El conseller va destacar que Catalunya compta amb un gran actiu que és el suro, però que ara cal aconseguir que això repercuteixi econòmicament al sector. En aquest sentit, el conseller va manifestar el seu recolzament al sector, que li cal innovar, "de la mateixa manera que ho han anat fent les JTS durant tots aquests anys." A data d’avui però, la indústria de fabricació de taps a Catalunya importa una gran quantitat de matèria primera (suro), i aquesta és precisament la tendència que es preveu revertir gràcies a la capacitat de subministrament i preparació del producte de la nova empresa.El president del CFC, que agrupa els propietaris forestals catalans, Rosendo Castelló, va exposar les motivacions que van portar a crear Quality Suber i va destacarla col·laboració del Departament d'Agricultura a l’hora d’obtenir el finançament necessari per permetre fer un avançament als propietaris pel suro dipositat a Quality Suber. A la vegada, va agraïr la confiança dels propietaris en aquest nou projecte i la implicació de la societat Corcho del Pais.La producció de suro és, i ha estat tradicionalment, un dels productes més importants dels boscos mediterranis. En aquests darrers anys, però, l’aparició de plagues com el corc del suro que ha produït pèrdues molt importants en el rendiment pel que fa a qualitat del producte, i les dificultats en la comercialització del producte acabat final a causa dels baixos preus de la matèria prima i per l’aparició d’alternatives com els taps de plàstic i metàl·lics, han provocat una reducció de les superfícies gestionades i una pèrdua del potencial productiu de les masses de sureda.Malgrat això, el suro produït a Catalunya és un producte reconegut per la sevaalta qualitat al procedir de boscos més densos i de muntanya. Aquest fet comportal’obtenció d’un suro més dens i amb unes característiques tecnològiques especialmentvalorades pel tapat de vins tranquils.A data d’avui però, la indústria de fabricació de taps a Catalunya importa una granquantitat de matèria primera, i aquesta és precisament la tendència que es voldria revertir gràcies a la capacitat de subministrament i preparació del producte dela nova empresa Quality Suber.