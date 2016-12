El proper 13 de juny neix, el nou portal del Grup Nació Digital dedicat als esports de muntanya. El nou diari arrencarà el divendres 13 de juny a la mitjanit i farà un seguiment exhaustiu de les curses de muntanya tant de nostre país com d'arreu del món, de l'esquí de muntanya i altres disciplines relacionades amb aquest medi. Avui dilluns, com a prèvia, s'activen dues de les xarxes socials del diari: Twitter ( @naciomuntanya ) i Facebook El debut decoincidirà amb la ultratrail de l' Emmona , de la qual es seguirà un seguiment exhaustiu minut a minut des de Sant Joan de les Abadesses (el Ripollès) esdevenint un dels mitjans oficials de la prova.és el nou portal del Grup Nació Digital dedicat als esports de muntanya. L'esquí de muntanya, a l'hivern, i les curses de muntanya, durant tot l'any, seran els protagonistes del nou diari però sense oblidar altres disciplines com els duatlons i triatlons, les curses d'orientació, la BTT, els raids d'aventura... Hi haurà espai per les principals proves de Catalunya però també de la resta d'Europa i de món. Se seguirà l'actualitat esportiva dels corredors d'elit però els populars també tindran el seu espai amb àmplies galeries de fotos. A més, es complementarà l'actualitat esportiva amb informació turística per recomanar llocs on dormir, menjar i visitar després o abans de córrer. Finalment, hi haurà espai per destacar el compromís social, polític i solidari de clubs i esportistes.Les curses i la resta d'esports de muntanya viuen un boom al nostre país i arreu del món. El nou diari pretén seguir-ne l'actualitat pel seu interès esportiu, popular i també convençuts que poden esdevenir un element pel desenvolupament turístic de molts municipis i comarques. De fet, són uns esports que cada cap de setmana mouen milers de persones i que, fins ara, tenen un seguiment mediàtic molt limitat.és una iniciativa del fotògraf Josep Maria Montaner i del periodista Arnau Urgell integrada al Grup Nació Digital, el primer diari en català que ha aconseguit superar la barrera dels dos milions d'usuaris (dades auditades per OJD, març 2014). El nou diari recull l'experiència del grup en el seguiment de les curses de muntanya per part d'algunes de les seves edicions territorials i ara ho vol ampliar a la resta de Catalunya i també a nivell internacional.La principal finestra del nou diari serà el web naciomuntanya.cat. Des de la seva portada es podrà accedir a les darreres notícies; als especials dedicats a proves importants, campionats o corredors d'elit; es faran seguiments en directe de competicions i també hi haurà diverses seccions temàtiques. A més, el diari disposarà d'una versió específica per a smartphones i tablets. NacióMuntanya tindrà presència digital en diverses xarxes socials: Twitter – @naciomuntanya informarà en directe del desenvolupament de les principals competicions-, Facebook , Pinterest i canal propi a Youtube.apareixerà la mitjanit del divendres 13 de juny. El diari arrencarà amb més de mig miler de notícies i unes 125 galeries de fotos que esdevenen un arxiu de les principals curses i corredors del nostre país i d'arreu.