En un escrit data el passat 15 d'abril i signat pel comissari d'Aigües de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Antonio Coch Flotats, catalanoparlant i nascut a Girona, es rebutja un informe, elaborat pel serveis territorial de Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat, pel fet d'estar escrit en català.En aquest escrit la CHE exigeix que es remeti de nou l'informe i qualsevol altra documentació en castellà sota l'argument que l'article 36.1 de la Ley 30/1992 de règim jurídic de les administración públiques i del procediment administratiu comù, que imposa que el castellà sigui la llengua dels procediment tramitats amb l'Administració General de l'Estat.Tanmateix, què diu, exactament, l’article 36.1 de la Ley 30/1992 que esgrimeix la resposta de la CHE?:1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.Per tant, en un principi, l’argument de la CHE té cobertura jurídica perquè la seu de la CHE no és a Catalunya, sinó a l’Aragó. Ara bé, el paràgraf 2 del mateix article 36, diu això altre:2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.És a dir, la CHE ignora el literal de l’apartat 2 del mateix article 36, en tant que el procediment és tramitat pels Serveis Territorials de TES a Lleida i, per tant, l’ús de la llengua s’avé al que fixa l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. L’argumentació de la CHE és, doncs, jurídicament invàlida i l’escrit de resposta és jurídicament rebatible.Sembla que aquesta resposta de la CHE respon més al fet indepdentista a Catalunya que no pas a cap altra cosa, ja que fins ara no s'havia retornat mai cap informe, document, estudi, treball o projecte pel fet d’estar escrit en català.Vegeu la documentació del rebuig al català per part de la CHE.