El pròxim dijous 8 de maig a les 20:00h, als Cinemes Aribau Club de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 565), s'estrena el documental OMG: Organisme modificat genèticament , una historia sobre les tècniques emprades actualment per la indústria alimentaria, sobre el conreu i patent de llavors transgèniques i, en conseqüència, sobre els aliments que mengem.

OMG Organisme modificat genèticamen

El film vol investigar sobre els efectes que pot causar el consum d’aliments transgènics en la salut personal i en la salut del planeta i posa èmfasi en la poca informació que tenim d’aquests efectes i com això repercuteix en la nostra llibertat d’elecció si consumir aliments transgènics o orgànics.El director Jeremy Seifert és un pare preocupat que viatja a la recerca de respostes: com afecten els transgènics els nostres fills, la salut del nostre planeta i la nostra llibertat d'elecció? Seifert es posa a prova: és possible rebutjar el sistema alimentari actual, o hem perdut quelcom que ja no podem recuperar?t mostra el viatge del director des de la taula del menjador de la seva família passant per Haití, París o Noruega, fins al vestíbul de l'empresa proveïdora de productes químics per a agricultura Monsanto, de la qual és expulsat sense contemplacions. En el camí, aprofundirà en una qüestió que cada vegada suscita més preocupació entre els ciutadans de tot el món: sabem què mengem?Seifert va debutar el 2010 amb el seu primer documental, DIVE!, guanyador de 22 premis en festivals de tot el món, en el qual el director investiga sobre la quantitat d'aliments que es llencen a les escombraries als Estats Units. OMG Organisme modificat genèticament és el seu segon film produït per la seva productora Compeller Pictures.L'estrena s'inscriu en la iniciativa El Documental del Mes , que estrena un documental cada mes en una xarxa de més de 50 sales arreu de Catalunya i de l'Estat espantyol.Trobareu informació sobre totes les projeccions previstes a Barcelona, a la resta de Catalunya i a l'Estat espanyol, en aquest enllaç