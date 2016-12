Ja la tenim aquí: CoopFunding, la plataforma de cofinançament (crowdfunding) lliure i cooperatiu per a promoure l’autofinançament de projectes cooperatius, que neix de la mà de la Cooperativa d’Autofinançament Social en Xarxa (CASX) i de la Cooperativa Integral Catalana (CIC).

Els objectius principals de CoopFunding són:

habilitar el micromecenatge web per facilitar l’accés al finançament col·lectiu;

fer conèixer projectes cooperatius;

facilitar-los l’enxarxament, i,

promoure’n l’autogestió i la sostenibilitat.

Una característica fonamental d’aquesta nova plataforma de cofinançament, i que també la diferencia d’altres, és que no es cobrarà cap comissió als projectes que es publiquin i que rebin finançament, ja que CoopFunding es finançarà a través de donacions. Efectivament, CoopFunding es comença a autofinançar avui mateix, mitjançant una campanya de cofinançament permanent, que recollirà recursos (no només monetaris) que ajudin a l’autogestió del propi sistema CoopFunding.

També, entre les funcionalitats previstes, n’hi ha de ben noves, com que s’acceptarà peticions per a necessitats tant monetàries com no monetàries, o escollir si es vol atorgar recompenses o no, triar entre campanyes amb límits de temps o sense (amb diversos períodes de campanya o temps limitats, segons convingui), etc. Igualment, es podran fer aportacions, entre d’altres, amb moneda social o criptomonedes a través d’un sistema variat de mitjans de pagament.

Per participar en aquesta plataforma caldrà, d’entrada, ésser un projecte col·lectiu i cooperatiu i assumir els principis generals d’ambdues entitats (CASX i CIC), sense que calgui tenir entitat jurídica pròpia.

Entre avui i finals de maig, CoopFunding estarà en fase beta amb un nombre reduït de projectes. Cap al 19 de maig, s’obrirà el formulari de projectes al públic, els quals es podran posar en marxa a partir de l’1 de juny, just quan s’iniciarà l’etapa de ple funcionament de CoopFunding.

Entre els projectes que actualment ja estan en marxa a la plataforma hi ha els del propi CoopFunding, de CASX o de la Cooperativa Integral Catalana, que seran tres projectes que tenen previst mantenir-s’hi a llarg termini.

CoopFunding, doncs, es diferencia d’altres plataformes de cofinançament —a més d’enfocar-se en projectes cooperatius i autogestionaris—, en la seva manca de comissions i en la flexibilitat d’opcions que permet, com la superació del concepte del «tot o res», les diferents formes de pagament per fer tothom menys dependent del sistema bancari o la possibilitat que no hi hagi recompenses.

Amb CoopFunding el cofinançament el generem en base a les necessitats reals dels projectes transformadors.

+ info al web de CoopFunding: www.coopfunding.net