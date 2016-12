La plataforma Greenpeace

oferirà a la Fira una conferència amb el títol: "Coneix a Hernan, un dels 30 activistes de Greenpeace detinguts a Rússia per la defensa de l'Àrtic". Al setembre de 2013 la tripulació de l'Artic Sunrise va ser retinguda i privada de la seva llibertat durant dos mesos

a Rússia després de realitzar una acció de protesta pacífica en una plataforma petrolífera en protesta contra l'extracció de cru a l'Àrtic. Eren 30 persones, entre elles Miguel Hernan, que serà a la Fira per la Terra per explicar-nos la seva experiència i el treball de Greenpeace per a salvar l'Àrtic del desglaç i declarar-lo com a santuari global. Dissabte, a les 18h, sala actes IES.

www.savethearctic.org