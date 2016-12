est, primer al sector de Vilanna-Devesa del Compte d'en Berenguer i després per les populars Deveses de Salt. Aquest espais LIC presenta diversos hàbitats i espècies d'interès comunitari prioritari:

El projecte suposa una afectació als següents hàbitats:

a. Vernedes i boscos de ribera afins (91E0*- hàbitat prioritari)

b. Boscos en galeria, sauledes i alberedes (92A0), s’inclouen aquí freixenedes i omedes

c. Prats secs mediterranis (6220* hàbitat prioritari)

d. Alzinars (9340)

Fruit de l’elevat valor ecològic del LIC, hàbitats i espècies presents a la zona afectada, durant els darrers 4 anys (2010-2013) el Consorci del Ter ha estat desenvolupant el projecte europeu Life “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter” per tal de millorar i recuperar aquests hàbitats en espais que resultaran directa o indirectament afectats pel projecte (Illa de la Pilastra i Deveses de Salt). Els treballs portats a terme han permès millorar els hàbitats de ribera presents en aquests espais. Per més informació: www.liferipariater.com.

L'Estudi d'Impacte Ambiental esmenta que s’afectarà espècies faunístiques, però no s’han avaluat les repercussions que pot tenir la implementació del projecte sobre les poblacions d’espècies de fauna d’interès com la llúdriga ( Lutra lutra ), la tortuga de rierol ( Mauremys leprosa), barb de muntanya ( Barbus meridionalis ) i nombroses aus incloses en la Directiva 79/409/CEE.

Així mateix, l’àmbit és objecte d’un nou projecte Life -Potamo Fauna- de recent aprovació i que executarà el Consorci del Ter juntament amb altres socis durant els període 2014-2017 . Aquest Life, l' únic que s'ha aprovat a Catalunya en la darrera convocatòria europea , pretén portar a terme actuacions de recuperació de diferents espècies de fauna fluvial. Algunes de les zones d’actuació previstes es situen en l’àrea d’afectació del projecte, com són la creació de microaiguamolls i l’alliberament de tortuga d’estany.

Tal com queda recollit a les al·legacions, estudis addicionals de la Universitat de Girona indiquen que tot l'àmbit de LIC acull un nombre molt major d'espècies d'elevat valor natural.



La mateixa zona afecta la xarxa natura 2000.

A més a més, al sector del Mal Pas, on el traçat es projecta damunt de l'actual curs del riu Ter, es requereixen actuacions que poden suposar complicacions técniques i sobrecostos, no avaluats. L’actuació prevista a la zona del Mal Pas pot comportar complicacions geològiques (desprendiments), tan durant les fases executiva com d’explotació de la via, així com impactes en forma de contaminació, etc., que no són prou considerats. Es tracta d’un traçat molt estret encaixat entre el riu Ter i la muntanya. Actualment hi ha contemplat un túnel de 100 metres que, atès l’estret pas existent, requerirà desmunts dels talussos verticals que conformen els actuals marges naturals del Ter, així com posteriors obres de fàbrica ancorats a l’interior del llit fluvial per suportar el túnel. Ambdues operacions tindran impactes directes irreversibles sobre el LIC. A més a més, la viabilitat tècnica i econòmica d’aquest punt concret del traçat d’elevada complexitat és totalment incerta. Tampoc es consideren el risc d'accidents i de vessaments de productes tòxics (olis, gasoils, àcids...) en la hidrologia superficial que es poden donar tan en