El públic va omplir la sala gran d'AureaSocial, projecte públic de la Cooperativa Integral Catalana. Foto: Carolina Zerpa.

Marta Sibina i Albano Dante, cor i ànima del Cafèambllet. Foto: Carolina Zerpa.

La sala gran d’ AureaSocial , projecte públic de la Cooperativa Integral Catalana , s’ha fet petita per encabir les gairebé 200 persones que s’hi han aplegat aquest migdia de diumenge 13 d’abril per celebrar el vermut de presentació de la revista Cafèambllet , que a partir d’aquest dimarts repartirà 145.000 exemplars de la publicació de 16 pàgines en paper arreu de Catalunya.Marta Sibina i Albano Dante, cor i ànima del Cafèambllet —publicació nascuda a Blanes fa 10 anys, actualment el gratuït més llegit al país—, han presentat l’edició en paper davant d’un públic entusiasta, gent que se sent orgullosa d’haver participat cadascú amb el petit o gran gra de sorra, a fer possible un mitjà alternatiu que durant uns dies podrà ser conegut per molta més gent.La Vanguardia és el diari amb més difusió de Catalunya, amb una mitjana de 143.000 exemplars diaris. La idea de la Marta i l’Albano és fer-li ombra al comte de Godó amb una publicació massiva i gratuïta de 145.000 exemplars, inundar Catalunya amb la informació que ens volen amagar i amb un mitjà que no degui res a cap banc, a cap partit ni a cap govern; sense subvencions públiques, sense publicitat institucional i sense crèdits de la banca. El Cafèambllet arribarà a cada bar, a cada sala d’espera, a cada tren, a cada botiga, a cada hospital i a cada perruqueria de Catalunya. Informació alternativa però a la vegada massiva.Tal com ha dit la Marta Sibina, la intenció primera de l’edició en paper «és poder traspassar el reconeixement de la publicació als àmbits en què la gent no es mou tant per les xarxes socials d’Internet».Però, tot això no hauria estat possible sense les ganes de canviar les coses i dir «prou!» de la gent i gràcies a les aportacions de 1.619 persones que van aplegar durant un breu període de temps al Verkami 37.775 €, 12.275 € més de l’objectiu previst d’entrada, tenint en compte, a més, que el cost de l’edició d’abril ha estat de 8.979 euros. El que demostra, com ha dit la Marta Sibina, que «no som quatre gats i estem fent molta feina». I ha afegit: «Es tracta de fer veure una altra forma de comunicar i que en comptes de tenir 16 pàgines, d’aquí a un temps en puguem tenir 100. De fet, tots els intents i idees són vàlids per produir els canvis necessaris en la nostra societat».Amb força, alegria i afecte la Marta i l’Albano han sabut transmetre en els parlaments aquest camí: «Canviem el món perquè sigui més just», ha sentenciat Marta Sibina.Albano Dante ha agraït a Aureasocial i a la Cooperativa Integral Catalana (CIC) no solament l’oferiment de l’espai físic per al vermut de presentació sinó, també, per fer possible espai comunicatiu obert a la ciutadania des de la transformació social i des de la base.Albano ha fet un repàs, via pantalla, a les pàgines del nou Cafèambllet en paper amb el gran titular «La premsa està en mans dels bancs», la increïble història de la «gran família» Carulla, el cas ITV i Oriol Pujol, una entrevista amb Enric Pons, de la Plataforma ciutadana de l’auditoria del deute i tot de grans i petits detalls que han causat l’expectativa necessària entre el públic per tenir, com més aviat millor, l’exemplar a les nostres mans.Els mecenes fa uns dies van contestar una enquesta sobre l’enfoc de la revista que ha tingut molt bona recepció i que servirà per acotar encara més els temes principals que tracta la publicació: la corrupció empresarial i política, el dret a l’habitatge, l’accés a la sanitat, la lluita per l’educació pública, la manca de feina…, o la visibilitat de processos com la pròpia CIC, Som Energia i la banca ètica…També, hi abordaven el tractament dels mitjans tradicionals: sobre les pràctiques empresarials, els abusos de la banca, la informació sobre l’evasió fiscal…, i molt especialment les alternatives al model econòmic actual…,i la majoria dels enquestats creuen que els mitjans tradicionals tracten malament tots aquests temes, tret de la violència de gènere o l’atur.Per a Albano Dante, les pròximes quatre edicions del Cafèambllet haurien de servir «per descobrir coses que encara no se saben, perquè molta altra gent conegui coses que ja sabem…», és a dir, fer comuna la informació, i deixar de ser consumidors individuals.Pel que fa al grau de desconfiança El Mundo, ABC, La Razón i La Vanguardia s’enduen la palma entre els enquestats. En canvi, La Directa, La Marea, Infolibre, Sicom.tv, Diagonal , generen un alt grau de confiança, tot i que molts dels enquestats declaren que no els coneixen. Un repte, doncs, «és fer conèixer tots els mitjans que ja treballen perquè les noves formes de comunicar siguin una realitat».Albano també ha blasmat el fet que el diari editat pel comte de Godó sigui regalat a l’entrada de fàbriques com la SEAT o estès als seients dels autocars que transporten treballadors amunt i avall de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Una «perversió» que cal fer que canviï donant suport econòmic a la continuïtat de projectes associatius com el de Cafèambllet, cooperatius com el de La Marea i La Directa o assemblearis com els de la pròpia CIC.Per acabar —abans del vermut ofert pels periodistes— Marta Sibina s’ha encarregat de recordar que el desembre de 2004 el primer Cafèambllet era un sol full din A3 que sabien prou bé on repartir per Blanes, amb cura i afecte. Amb la mateixa estima de llavors han dissenyat un pla de distribució en què han escollit gent a cada població, a cada barri, que conegui bé els seus carrers i la seva gent. Es fa amb voluntariat una gran part i també una altra pagant-ho a persones amb afinitat amb la publicació perquè pugui arribar al màxim de ciutadans possible.El vermut posterior, molt animat i alimentós, ha estat el moment d’abordar la Marta i l’Albano per conèixer amb més detall aquesta edició massiva i les pròximes edicions, que també necessitaran el suport de tots nosaltres.