El conseller Francesc Homs i l'alcaldessa de Cabrils, Lina Morales, durant la inauguració de la fira Ambiental aquest dissabte. Foto: WantedCreativitat.

Cabrils ha estrenat fira. Aquest cap de setmana la localitat maresmenca acull la primera edició d’AMBIENTAL, Fira de la Sostenibilitat de Cabrils, una iniciativa que neix com un esdeveniment de caràcter anual i que enguany té com a objectiu facilitar eines i recursos sobre estalvi energètic, així com de producció i consum d’alimentació sostenible i de qualitat. Tot, conscient que els ajuntaments juguen un paper clau en la cura i protecció del Medi Ambient des de l’entorn més proper.L’acte d’inauguració, aquest dissabte, ha comptat amb la presència del conseller de Presidència de la Generalitat, Francesc Homs, qui ha felicitat “aquest compromís d’inquietud del poble de Cabrils amb un concepte de preservació del nostre medi, de la sostenibilitat, que va més enllà de fixar unes prioritats en el nostre dia a dia”. En aquest sentit, el portaveu del Govern ha afegit que “AMBIETAL, té valor no només per tot allò que s’hi exposa, sinó pel seu missatge de pedagogia, de sensibilitat. Aquesta és una batalla, la de la sostenibilitat, que no assolirem d’un dia per a l’altre”. Homs ha finalitzat el seu discurs donant “tot el recolzament a Cabrils, sempre, però especialment davant d’aquelles circumstàncies que denoten un sentit absurd”.Per la seva banda, l’alcaldessa de Cabrils, Lina Morales, ha recordat que “per a l’equip de Govern, la protecció del Medi Ambient és vital. A finals del 2012, Cabrils va ser guardonada per la Fundació Fòrum Ambiental, amb el suport del Ministeri de Medi Ambient, com el municipi que MILLOR GESTIONA ELS RESIDUS de tot l’Estat. Tot i que això vol dir que estem fent les coses bé, des de l’equip de Govern continuem amb l’afany de millorar, ara amb la promoció de les energies renovables, la conscienciació d’una producció i d’un consum sostenible d’aliments, i amb l’impuls de les iniciatives de proximitat”.AMBIENTAL també neix amb la pretensió de potenciar les polítiques de qualitat del municipi i de preservació de la seva riquesa natural. “Ens estimem molt el nostre poble, per això hem desenvolupat aquest projecte: per cuidar i mimar encara més aquest entorn tan idíl·lic del que gaudim els cabrilencs, com són les muntanyes de la Serralada Litoral i l’Arborètum de Catalunya”, ha emfatitzat Lina Morales.El conseller de Presidència de la Generalitat i l’alcaldessa de Cabrils han fet un recorregut per totes les instal·lacions de la fira, ubicades al centre cívic la Fàbrica i al pàrquing Horts de Santa Creu, davant la Concòrdia. La visita ha finalitzat amb un petit tastet de pèsols del Maresme i vi de Cabrils.AMBIENTAL està pensada per sensibilitzar grans i petits. Per als menuts: Jocs i tallers en gran format, portes obertes a l’Arborètum de Catalunya i dibuixos animats sobre temes mediambientals, entre d’altres activitats.Per a ciutadans, empreses i nous emprenedors: una exposició permanent sobre la millora de l’eficiència als edificis i energies renovables, prova de vehicles elèctrics, horts urbans elevats, mobiliari ecològic, xerojardineria, piscines amb sistemes de depuració 100% naturals, projeccions sobre energies alternatives i stands molt variats vinculats amb la sostenibilitat. Tampoc hi falten les iniciatives econòmiques de proximitat, com el projecte NUT: un conjunt de famílies de Cabrils que tenen nens amb dificultats que busca proporcionar sortida laboral als seus fills al mateix poble.AMBIENTAL compta amb col·laboradors i ponents de primer nivell. Aquest dissabte, hi ha hagut una conferència sobre Empresa Sostenible, a càrrec de Marcos Urarte, conferenciant i consultor Estratègic i Organitzacional a més de 100 entitats publiques i privades d’Espanya i Llatinoamèrica. I, posteriorment, la taula rodona “La situació del sector energètic a Catalunya”, amb el Sr. Joan Josep Escobar, cap de Divisió Energètica de l’ICAEN (Institut Català d’Energia), i el Sr. Frederic Andreu Casademunt, de Som Energia com a ponents, els quals han fet una radiografia de l’estat actual del sector elèctric a Catalunya i, per extensió, a Espanya.Aquest diumenge 6 d’abril, la taula rodona portarà per títol “Restauració sostenible. Slow Food i Km0”, i se centrarà en donar a conèixer els efectes que té el nostre model alimentari actual sobre la salut i el planeta. Com a ponents, hi haurà el Sr. Pep Riera, pagès del Maresme vinculat amb el moviment ecologista; l’Àvia Remei, cuinera i divulgadora de la cuina tradicional catalana; Nani Moré, cuinera i directora de l'Associació Menjadors Ecològics, la Sra. Annalisa Giocoli, del moviment Slow Food Barcelona i Km 0; Isaac Gómez, cuiner del restaurant Capicua, Enric Cendra, enginyer agrònom, i Miguel Doñate, investigador d’antropologia social i cultural de Green Barcelona.AMBIENTAL, Fira de la Sostenibilitat de Cabrils, és una idea gestada pel regidor d'Urbanisme i Habitatge, Participació Ciutadana i Comunicació, Edmon Nadal. Segons Lina Morales, “aquest és només el primer pas i esperem que la fira esdevingui un punt de referència a nivell comarcal”.