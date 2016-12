Cigarreta electrònica, regulada. Foto: Nació Digital

“Un govern no ha de fomentar que la gent fumi tabac o marihuana, no és aquest l'objectiu d'un govern”. Aquesta és la divisa del conseller de Salut, Boi Ruiz, en dues regulacions que tant l'executiu com el Parlament generen certa polèmica: el cànnabis i les cigarretes electròniques.Si bé en la primera un grup de treball tindrà enllestides les conclusions i recomanacions aviat, en el cas de les cigarretes electròniques el Govern ja ha posat fil a l'agulla. De fet, la conselleria ha comunicat un informe a la diputada del PSC, Marina Geli, al que ha tingut accés Nació Digital, en el que s'admet la “possibilitat d'avançar en la legislació de cigarretes electròniques de forma autònoma i diferenciada” a la de l'Estat espanyol perquè entén que “no hi ha dades que demostrin que es tracta d'un producte segur".De fet, Ruiz ja va publicar la instrucció 08/2013 del CatSalut per “protegir” la salut pública davant del “riscos” que genera la proliferació de cigarretes electròniques. En aquest sentit, es “garanteix que els centres sanitaris d'utilització pública continuïn sent espais amb un aire lliure de nicotina i de fum de tabac”.Una instrucció que pensa estendre a zones educatives, infantils, administracions públiques, transport públic o serveis d'atenció al ciutadà. Al capdavall, el CatSalut s'atenia a les recomanacions que el passat mes de novembre va emetre l'Agència de Salut Pública de Catalunya que va proposar les mateixes restriccions pel tabac electrònic que pel tabac normal, fins i tot, en la publicitat dels seus productes.“El consum de cigarretes electròniques és un fenomen relativament nou en el nostre entorn, que suposa un repte per a la salut pública”, assegura el conseller, una premissa que li serveix per advertir que sinó s'articula una legislació estatal, la Generalitat tirarà pel dret.