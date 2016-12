Dues revelacions importants: què se'n va fer dels diners expropiats per Enric Duran, com s'explica al vídeo «Retorn», i un document del Banc d'Anglaterra que revela que els diners es creen del no res. Qui estafa a qui?

Coincidint amb l'estrena virtual del documental—en què diverses persones i col·lectius expliquen què se'n va fer dels 492.000 euros expropiats per l'activista Enric Duran el 2008—, ahir mateix, a partir d’un, del pensador i historiador David Graeber, i d’unde l'economista Susana Martín Belmonte, es va tenir notícia d'unla setmana passada que reconeix, finalment,, en el moment que els usuaris signen contractes de crèdits amb bancs privats i que només és a partir d’aquest fet que es creen els dipòsits i no al contrari.





Com es pot veure al documental Retorn aquesta tesi era, precisament, una de les informacions cabdals que s'havien difós a través d’una cinquantena de xerrades i de videofòrums del documental El diner és deute , en la Marxa pel Decreixement l’any 2008 que, també, s’expressava en l’article que es va publicar massivament en les pp. 2 i 3 de la publicació Crisi . De fet, l’que s'havia de celebrar el febrer de l'any passat contra Enric Duran (pp. 1 a 5), davant l’acusació que li van fer 16 entitats bancàries (de les 39 concernides), ja ho advertia.Un extracte del resum inicial que aporta el propi Banc d’Anglaterra en l’inici d’aquest nou document, diu:

«En l’economia moderna, la major part dels diners prenen la forma de dipòsits bancaris. Però, com es creen aquests dipòsits bancaris és sovint incomprès: la principal forma és a través dels prèstecs atorgats pels bancs comercials. Cada vegada que un banc fa un préstec, crea simultàniament un dipòsit corresponent en el compte bancari del prestatari, i per tant crea nou diner.

»La realitat de com es creen els diners avui en dia difereix de la descripció que es troba en alguns textos d’Economia:

En lloc dels bancs rebent dipòsits dels estalvis dels consumidors i prestant-los, és a partir del crèdits que es creen els dipòsits.

En temps normals, el banc central no fixa la quantitat de diners en circulació, ni són diners del banc central els que es multipliquen en més préstecs i dipòsits.»



El document sencer el podeu descarregar en aquest enllaç :



Enric Duran recorda, des del seu web, que «aquest mecanisme de creació de diners no ha format part mai de cap decisió democràtica, ni de cap programa polític, ja que ens va venir d’un imperi postfeudal». Igualment, segons l'activista, un dels impulsors de la Cooperativa Integral Catalana, cal preguntar-se fins quan «deixarem que el poder a través del seu sistema educatiu i del sistema d’ordenament legal i jurídic, entre d’altres, perpetuïn una mentida que ha quedat d’una manera tan contundent al descobert».



A partir de la revelació del Banc d’Anglaterra, Duran es pregunta com se’l pot continuar acusant d’estafar les entitats bancàries, en relació a uns diners que no existien abans de ser creats en forma de dipòsits en els comptes corrents que li van obrir? I judica com es pot sostenir aquesta acusació «sense tenir en compte que és tot el sistema bancari i és tot el poder econòmic, des de fa segles, el que ha estafat la població i ha fet que s’ensenyessin a les universitats uns mecanismes, com el multiplicador bancari, que només eren una cortina de fum per mantenir el seu privilegi de la creació privada de diner? […] ¿No són, doncs, els bancs els estafadors quan creen cadascun dels contractes de crèdit en frau de llei, per expressar unes condicions contractuals falses que no esmenten que els diners que hem de tornar amb interessos surten del no res?».



A Retorn els activistes i col·lectius donen la cara



Estrenat virtualment aquest dilluns 17 de març, el documental Retorn. Una història que vam construir juntes es presentarà públicament el pròxim dimecres 26 de març a les 19:00 h a AureaSocial (carrer de Sardenya, 263, Barcelona).



Més de cinc anys després de la publicació del diari Crisi, on s’explicava l’expropiació a 39 bancs diferents, d’un total de 492.000 €, un grup d’activistes revelen què se’n va fer dels diners i com ho van viure. «El panorama que ens imposa el sistema actual, la desobediència i la construcció d’alternatives són el motor d’aquesta obra col.lectiva», segons els seus creadors.



El documental es va estrenar virtualment aquest dilluns 17 de març, mitjançant el web www.retorn.net , 6 mesos després del comunicat del passat 17 de setembre de 2013, on l’Enric Duran avançava:

«Avui, tenint en compte que el sistema legal de l’Estat espanyol té una llei que fa prescriure tots els delictes pels quals es pugui demanar menys de 5 anys de presó, quan fa 5 anys que es van dur a terme, puc dir, que aquella acció no hauria estat possible sense totes les persones que hi van contribuir, especialment a través dels diversos processos assemblearis que van permetre decidir col·lectivament el destí de bona part d’aquells fons i l’execució dels projectes sabent l’origen dels diners, i donant-li, per tant, un significat polític revolucionari amb voluntat d’impulsar la construcció d’alternatives al sistema establert que no hauria tingut si només hagués estat una acció individual.

»Potser ara, aprofitant el pas del temps, és més factible que d’altres persones comparteixin la seva experiència de com ho van viure i cap a on es van destinar aquells diversos finançaments.»



En aquest documental més d’una vintena de persones que fins ara s’havien mantingut en silenci, expliquen com van viure els fets «dels quals van tenir coneixement de primera mà abans que es fessin públics», i recorden els projectes i iniciatives als quals es van destinar aquells recursos.