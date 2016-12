Un home assaboreix el cànnabis. Foto: Adrià Costa

En plena voràgine de detencions per plantacions de marihuana a tot Catalunya, el Parlament de Catalunya debatrà aquesta setmana sobre la regulació del cànnabis. A través d'una moció d'ERC, defensada per la diputada Gemma Calvet, es busca fixar un termini de quatre mesos per tal de regular les associacions de cànnabis per afavorir-ne el control i evitar el tràfic d'aquesta substància i les organitzacions criminals que s'hi relacionen.De moment, CiU i ERC continuen negociant per consensuar un text que s'adopti a les passes donades fins ara pel departament de Salut. De fet, aquest dilluns a la tarda a la reunió habitual entre les dues formacions i Govern va servir per comprometre's a consensuar aquesta moció que busca posar els punts sobre les is en una qüestió recurrent en el debat social de Catalunya. La idea és tancar un text amb el màxim suport de forces parlamentàries abans de dijous.En aquest sentit, des de CiU i el Govern recorden que el 23 de maig del 2012 van presentar davant de la Comissió de Política de Salut del Parlament de Catalunya la situació de partida i va sol·licitar el suport per treballar una proposta de regulació i de bones pràctiques de cànnabis.A més, es va crear una comissió i es va obrir un diàleg organitzat amb el sector, liderat per les dues federacions més representatives, la Federació d'Usuaris de Cànnabis de Catalunya i la Federació d'Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya.Ara, la moció que es debatrà segurament dijous només busca treure la son de les orelles al Govern per tal de regular el més aviat possible l'activitat que duen a terme els 300 clubs socials o associacions de cànnabis que estima que hi ha a Catalunya i mirar d'analitzar una proposta "consensuada" amb tots els partits per regular aquesta activitat, que desperta certa polèmica.Per això el Govern vol marcar tres premisses bàsiques per a una regulació del sector. En primer terme portar a terme una tasca de vigilància, cura, prevenció de riscos i reducció de danys. En segon lloc, evitar el mercat negre i en tercer terme establir un “model restrictiu” de clubs.