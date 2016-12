L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, al fons, durant la sessió plenària d'aquest dilluns, durant la intervenció del regidor del PP, Xavier Dalmau, en primer terme. Foto: Anna Mayor

El ple de l'Ajuntament de Tortosa, amb el PP inclòs, ha aprovat aquest dilluns per unanimitat una declaració institucional per rebutjar el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre en considerar que representa un "greu perjudici" per al tram final del riu i el Delta. El regidor i portaveu popular al consistori, Xavier Dalmau, també s'ha desmarcat obertament del projecte del govern espanyol, per bé que també ha ressaltat que el Pla de Conca inclou aspectes positius i reclamant diàleg per resoldre "aquells punts negatius" que calgui.El consistori considera que el pla "atempta" contra els interessos mediambientals, socials i econòmics de les Terres de l'Ebre. L'Ajuntament ha decidit, en aquesta declaració, que s'oposarà política i jurídicament al pla, ja sigui directament o afegint-se a altres iniciatives impulsades per diferents institucions, organismes o entitats. Tortosa és el primer ajuntament que es posiciona contra el Pla de Conca, després que divendres passat fos aprovat pel Consell de Ministres.L'Ajuntament de Tortosa ha tornat, de nou, a demostrar unanimitat en el seu rebuig cap a la política hidràulica del govern de l'Estat, en aquest cas, contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre aprovat divendres passat pel Consell de Ministres. La declaració institucional ha estat signada per tots els portaveus dels grups municipals amb representació: CiU, PSC, ERC, ICV, PP, i PxC. L'alcalde, Ferran Bel, ha volgut destacar la unanimitat dels regidors per posicionar-se contra el projecte. "Una vegada més és important la unanimitat de tots els grups polítics perquè a la ciutadania de Tortosa la representem els 21 regidors de l'Ajuntament", ha assegurat.La declaració, de quatre punts, a més de rebutjar el pla perquè estableix un cabal mínim "insuficient" per garantir la preservació dels ecosistemes del Delta i posa en risc el futur del sector primari, demana al Govern que continuï mantenint la seva oposició al Pla i procedeixi a realitzar les accions oportunes als efectes d'evitar la seva aplicació. En el preàmbul, l'Ajuntament de Tortosa considera que el pla s'ha elaborat sense atendre els criteris científics i tècnics de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, l'organisme consultiu i de participació en el marc del qual es va elaborar una proposta de règim hídric de mínims que el Pla de Conca hauria d'incloure per salvaguardar el Delta.En el darrer punt, s'acorda traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament, de les Corts espanyoles, al Govern, al govern de l'Estat, i a la Plataforma en Defensa de l'Ebre.