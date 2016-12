Fira de la Biomassa. Foto: Adrià Costa

La 3a edició de la Fira de Biomassa Forestal de Catalunya ha tancat aquest dissabte les seves portes a Vic, consolidant-se com el punt de trobada més important d’aquest emergent sector energètic. Així ho demostra l’alta afluència de visitants, tant de professionals com de públic en general, i els 115 expositors que hi han participat.La regidora de Fires i Mercats de Vic, Montserrat Rovira, afirma que el grau de satisfacció de les empreses que han exposat els seus productes durant els tres dies que ha durat la fira és molt alt, i destaca que “hem aconseguit que la Fira de Biomassa Forestal sigui l’esdeveniment més important del sector a Catalunya”.Sobre la possibilitat que la fira de Vic es faci cada dos anys i s’alterni amb el Bioeconomy Forum Barcelona 2014 (un congrés internacional sobre bioenergia), Rovira ha afirmat que “és una opció però caldrà conèixer l’opinió de les empreses i institucions que participen a la nostra fira i també veure l’evolució d’aquest Fòrum”.Durant tres dies, la biomassa ha estat el tema central de conferències, ponències, presentacions, visites guiades i una àrea expositiva de 7.200 m2. La majoria dels expositors eren de Catalunya, però també n’han vingut d’altres comunitats com Euskadi, Astúries, Andalusia, Galícia, Navarra, Aragó i Madrid.Pel què fa a les jornades tècniques, s’ha constatat una davallada d’assistents respecte l’any passat. Des de l’organització s’atribueix a que per primera vegada s’havia de pagar per accedir-hi.La Fira de Biomassa Forestal de Catalunya ha estat organitzada per l’Ajuntament de Vic, la Generalitat de Catalunya -a través de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat i el Centre de la Propietat Forestal del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural, i de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) del Departament d’Empresa i Ocupació-, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el Consell Comarcal d’Osona i el Consell Comarcal de la Selva. També ha comptat amb el suport de les quatre diputacions catalanes i el patrocini de Ferrovial.

Programa d'actes

Fira de la Biomassa. Foto: Adrià Costa