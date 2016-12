Usuaris únics, auditats per OJD, dels quatre principals diaris 'on-line' en català. Infografia: Albert Alemany.

Pàgines vistes, auditades per OJD, dels quatre principals diaris 'on-line' en català. Infografia: Albert Alemany.

ha establert un nou rècord d'audiència amb 1.236.496 navegadors únics -equivalents de lectors a internet- al llarg del passat mes de desembre. Això significa un increment del 7'06% respecte el mes anterior i marca un nou rècord, consolidant els avenços dels darrers quatre mesos en els qualssempre ha estat per damunt del milió de lectors, segons les dades d' OJD Pel que fa a pàgines vistes (notícies consultades) el diari ha superat els tretze milions, situant-se clarament per sobre de diversos mitjans de Madrid, com ara La Razón (10.480.633). L'expansió del grup ha permès duplicar llargament les xifres de fa un any, amb la incorporació de diverses edicions de caràcter territorial i temàtic, a més del constant increment de lectors de la capçalera nacional que dirigeix Salvador Cot des de juny de 2010.El creixement del grup ha permès consolidar el segon lloc al rànquing digital en català. Un llistat que encapçala l' Ara.cat , amb 1.578.534 lectors i divuit milions de notícies consultades, també sumant les edicions territorials i les diverses publicacions del Grup Cultura 03 , com ara Sàpiens Cuina . En tercer lloc se situa Vilaweb (844.437 lectors) i en quarta posició ElPuntAvui (680.980 lectors), tancant el rànquing dels mitjans en català que superen el mig milió de navegadors únics.L'empresa editora del Grup Nació Digital , creada el 1995 per Miquel Macià, és de capital cent per cent familiar, i ha presentat balanços anuals positius des de 1999, una característica derivada, bàsicament, d'una expansió comercial sostinguda en el temps, arrelada al territori i afrontant el seu creixement en proporció als recursos que ha estat capaç de generar.