Vídeo on l'activista explica la seva acció de resistència

Els Mossos d’Esquadra, acompanyats de Bombers i treballadors de Red Eléctrica Española (REE) han rescatat, pocs minuts abans de les vuit de la tarda, l'activista anti-MAT, en Víctor, que s’ha enterrat a terra, a dins d’un cotxe, a Fellines, al municipi de Viladasens. En aquest punt, REE havia de començar avui els treballs per aixecar la torre 66 de la polèmica línia d’alta tensió, situada en la zona més conflictiva del traçat, just al costat de Can Planelles, que queda tan sols a 17 metres de distància.Ara, l'activista passarà a revisió mèdica. A finals de l'any passat van començar les obres de construcció de la línia MAT -que es preveu que comenci a funcionar el primer semestre del pròxim any- i la plataforma No a la MAT a Girona considera que no soterrar la línia completa és un "greu tracte discriminatori".L’operació de rescat ha estat molt complexa. L'home s'ha enterrat en un descampat de Viladasens a través d'un enginyós sistema: després d'enterrar el cotxe, va col·locar uns tubs que portaven fins a una caravana des de la qual ha pogut accedir aquest dimecres a l'interior del vehicle. La caravana, a sobre del vehicle enterrat, a més, tenia les rodes punxades.Una de les primeres accions d'aquesta operació -dirigida pels Mossos- ha consistit a retirar la caravana mitjançant una grua, mentre que mig centenar d'activistes contraris a la MAT s'han concentrat a Viladasens per donar el seu suport a l'home enterrat. De fet, al voltant de les tres de la tarda s'ha produït un enfrontament entre els agents i els manifestants. Els Mossos han carregat contra els manifestants que volien impedir que s’instal·lés una tanca metàl·lica per acotar la zona.

Més informació, des del bloc de No a la MAT a Girona

Càrrega policial contra els manifestants