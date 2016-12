Alguns dels participants a l'acció contra Agbar. Foto: Procés Constituent.

Alguns dels participants a l'acció contra Agbar. Foto: Procés Constituent

Com ja va fer l'Onze de Setembre amb la seu de La Caixa , el Procés Constituent de la monja benedictina Teresa Forcades i l'economista Arcadi Oliveres ha envoltat aquest dissabte la Torre Agbar de Barcelona en defensa d'una nova cultura de l'aigua i en contra de la privatització dels serveis públics, en una jornada d'activitats reivindicatives simultànies a tot el país. Segons l'organització, hi han assistit unes 300 persones.A la mateixa hora també s'ha realitzat un flashmob al Parc de les Tres Xemeneies, davant la seu d'Endesa, per reivindicar la reconversió ecològica de l'economia i l'expropiació de les empreses energètiques, on hi han assistit unes 200 persones.Tot plegat, accions emmarcades en la campanya "Construïm la República Catalana del 99%', presentada el 13 d'octubre davant de 10.000 persones i que té com a objectiu explicar què és el Procés Constituent i per què és necessari per a Catalunya.