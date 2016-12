Gràfic sobre l'estudi del pic petroli a l'economia dels EUA Foto: Global Environmental Change.

Mentre alguns estudis sobre el pic del petroli afirmen que el món té suficient petroli per mantenir els estàndards de consum nord-americans i globals, els investigadors Christian Kerschner (ICTA-UAB), que ha liderat la recerca, juntament amb Christina Prell, Kuishuang Feng i Klaus Hubaceck (Universitat de Maryland) alerten a l'article « Economic vulnerability to Peak Oil » (Global Environmental Change) que aquest fenomen és imminent -si no està passant ja- i suposa una gran amenaça per a l'economia nord-americana i per al conjunt de l'economia mundial.Els investigadors han elaborat un mapa sobre la vulnerabilitat de l'economia nord-americana i han identificat els sectors més amenaçats pel pic del petroli. Aquest fenomen identifica el moment de quantitat màxima de producció mundial d'aquest combustible, a partir del qual aquesta producció es redueix, amb l'augment consegüent de preus.La metodologia utilitzada per a l'elaboració del mapa combina dues aproximacions d'anàlisis dels sistemes econòmics: la importància relativa i el grau de vulnerabilitat de cada sector, de manera que els resultats ajuden a identificar els sectors que més podrien posar en risc al conjunt de l'economia d'Estats Units. Entre ells destaquen les indústries de l'acer, petroquímica, fertilitzants i productes plàstics, així com el transport aeri (sectors núm. 170, 120, 127, 130 i 322, respectivament, del gràfic inferior)."L'economia nord-americana és el major consumidor de petroli i productes derivats del món,per la qual cosa és un bon exemple d'un sistema econòmic amb una elevada dependència d'aquest recurs natural. Però l'avantatge de l'aproximació d'aquest estudi és que és igualment aplicable en un context de canvi climàtic, per dissenyar polítiques per reduir les emissions de diòxid de carboni. En aquest cas, es pot incloure fàcilment en el model d'anàlisis altres combustibles fòssils com el carbó i els resultats podrien ajudar als gestors polítics a identificar quins sectors poden ser controlats o gestionats per minimitzar l'efecte d'una pujada del carbó sense desestabilitzar l'economia", explica Klaus Kubacek.Una de les principals vies per a que la indústria sigui menys vulnerable al pic del petroli és, segons els autors del treball, reduir la importància d'aquest combustible a nivell estructural i financer. Per exemple, en agricultura es podria frenar la forta dependència dels fertilitzants artificials promovent tècniques més orgàniques o reduint la distància de transport entre productes i consumidors, potenciant el consum de proximitat i descentralitzant els sectors agroalimentaris.El gràfic mostra els sectors més vulnerables al pic del petroli. Les esferes representen els sectors. La seva grandària es correspon amb la seva vulnerabilitat respecte als canvis previstos en els preus. Com més gran és la grandària de l'esfera, més vulnerable és el sector. L'eix X mostra la importància del sector en funció de la seva contribució al PBI i l'eix Y segons la seva importància estructural. A més, les esferes més grans en la part superior dreta representen els sectors de major importància i vulnerabilitat. En el cas de les disrupcions d'aprovisionament induïdes pel pic del petroli, aquests sectors podrien causar severs desequilibris en l'economia global d'Estats Units.El fenomen del pic del petroli s'aparta del discurs de la disminució i dels estocs de combustible per centrar-se en el descens de les ràtios de producció (fluxos) de petroli i els costos creixents d'aquesta producció. La màxima ràtio de flux diari possible (amb una determinada tecnologia) és la que eventualment determina el pic; a més, el concepte pot ser també utilitzat en el context d'altres recursos renovables.Les millores en les tecnologies d'extracció i refineria poden influir sobre la producció, diuen els investigadors, però això tendeix a provocar corbes de descensos més pronunciades després de la pujada eventual d'un pic. Aquestes corbes de declinació han estat també observades en l'explotació dels pous de gas d'esquist.“Aquests pous creiem que estan sobrevalorats, a causa de la gran inversió que necessiten per explotar-los i per les pronunciades corbes de declinació que mostren, amb tendències a aconseguir pics més ràpidament”, comenta Christian Kreschner.“Una de les implicacions importants d'aquest discurs és que el pic d'extracció ocorre molt més aviat en temps que la disminució de recursos”, explica Kreschner. “En altres paraules, el “Peak Oil” està sent actualment predit per molts per a dins de la propera dècada, mentre que el complet esgotament del petroli no ocorrerà mai a causa de l'increment de preus. Això significa que eventualment els productes de petroli poden arribar a ser venuts en ampolles de litre en farmàcies, com en els vells temps”.