Edicions Saldonar i el Grup de Periodistes Ramon Barnils impulsen una c ampanya de micromecenatge per fer possible el llibre Castor: la bombolla sísmica, un volum que vol treure a la llum tot el que fins ara s'ha ocultat sobre el projecte Castor. L'autor del llibre és el periodista ebrenc Jordi Marsal, corresponsal de l'Agència Catalana de Notícies a les Terres de l'Ebre. Des de bon començament ha cobert la informació sobre el Castor, des de quan era només un rumor de projecte fins avui mateix. Marsal està estirant el fil de les trames que fins ara no s’han tocat o no s’han pogut documentar.Des d'avui i durant els pròxims quaranta dies, tothom qui ho vulgui podrà fer una aportació per fer realitat aquest projecte de periodisme d'investigació que, com avança el subtítol del llibre, destaparà que «el gran negoci gasista de l'oligarquia espanyola sacseja la terra». Els impulsors s'han marcat com a repte assolir 4.400€ a través de la plataforma de microfinançament totSuma, amb els quals s'espera cobrir les despeses necessàries per tirar endavant l'edició del llibre.El llibre el volen tirar endavant Edicions Saldonar i el Grup de Periodistes Ramon Barnils. Formarà part de la col·lecció Periodistes, on membres del Grup Barnils publiquen llibres de periodisme d'investigació sobre temes que o bé no han pogut tractar en els mitjans on treballen o bé no han pogut explicar amb prou profunditat. La col·lecció es va donar a conèixer per Sant Jordi amb el llibre Et presento el jutge Garzón, de la periodista Sònia Bagudanch, en què va fer sortir els colors a l’exjutge de l’Audiència Nacional posant sobre la taula tot allò que les biografies més amables havien ocultat.El llibre analitzarà la gestació del projecte (en plena bombolla del totxo), les maniobres polítiques que van acabar motivant la ubicació del Castor a Vinaròs i l'oposició ciutadana que de bon principi es va articular entorn de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia i l'Ajuntament d'Alcanar. La investigació posarà sota el focus l'entramat empresarial que hi ha al darrere de l’empresa promotora, i se centrarà en especial en el paper de Florentino Pérez, màxim valedor d'un projecte que va pressupostar-se inicialment en 500 milions d'euros i n'ha acabat costant tres vegades més. Quedarà ben clar que els promotors i el govern espanyol coneixien la potencialitat sísmica de la zona i que la van ignorar conscientment. Es veurà com els terratrèmols posen sobre al taula les mancances administratives i legals del projecte i el posicionament erràtic i interessat dels partits polítics espanyols. El llibre també analitzarà la resposta ciutadana al projecte i les alternatives de futur que s'obren a partir d'ara.