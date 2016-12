L'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac), malda per poder accedir als ajuts provinents del 0,7% de l'IRPF que el Govern espanyol els nega. Foto: Arxiu.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) del Govern espanyol ha publicat la convocatòria del 2013 dels ajuts adreçats a les entitats del tercer sector ambiental provinents dels fons del 0,7% de l’IRPF. Aquesta convocatòria exclou de nou a les entitats ambientals catalanes al seu accés.Segons l' Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac), aquesta pràctica ha estat habitual per part dels diferents governs de l’Estat d’ençà del 2007, quan una reforma de la normativa va incloure les finalitats d’interès social de caràcter ambiental. Enguany l’administració de l’Estat preveu concedir prop de 3,8 milions d’euros. Malgrat que la normativa permet a les associacions catalanes accedir als fons d’àmbit social, en el cas ambiental això no passa.El MAGRAMA estableix requisits contraris a l’actual marc jurídic per evitar que les entitats ambientals catalanes puguin presentar sol·licituds. Això ho fan exigint a les entitats que siguin d’àmbit estatal i també inscrites en el registre estatal d’associacions o al Protectorat de fundacions del Ministerio. D’altra banda, només seran subvencionables els programes on l’Estat tingui la competència executiva o bé que les comunitats autònomes no puguin gestionar. Cal recordar que Catalunya disposa de competències ambientals exclusives i pròpies en el seu Estatut.L'Ordre que regula la convocatòria d’enguany dels ajuts ambientals del 0,7% de l’IRPF del MAGRAMA modifica una norma de rang superior com és el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio , de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. En entorns jurídics és més que conegut que aquesta és una pràctica del tot irregular. I, precisament, el que modifica són els requisits d’accés. En concret, els articles 2, 3 i 4 de l’actual norma superior que permetrien a les entitats ambientals catalanes d'accedir-hi.El mes de maig de 2013 el Tribunal Constitucional va donar la raó a la Generalitat de Catalunya en relació al conflicte de competències dels ajuts ambientals del 0,7% de l’IRPF. La sentència reconeix que la Generalitat és competent per convocar i gestionar aquests ajuts. Aquesta decisió del Constitucional té el seu origen en el recurs presentat el 2009 en contra de les bases dels ajuts de l’IRPF per a programes ambientals. El contingut de la sentència convidava a l’Estat a reformular i conveniar amb el Govern català aquests fons. Malgrat tot, el Govern espanyol insisteix en la seva política de penalitzar les entitats ambientals d’àmbit no estatal, a la inversa que les entitats socials.Des de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) s’han mantingut converses amb el MAGRAMA i altres agents polítics per promoure que la convocatòria d’aquest any ja fos accessible a les entitats ambientals catalanes. L’objectiu era aconseguir el mateix tracte o similar al que gaudeixen les entitats i programes de caràcter social, i apropar-se als principis de la sentència del Tribunal Constitucional. Una passa més en l’objectiu d’aconseguir una distribució equitativa i proporcional d’aquests recursos econòmics. Les converses continuen actualment, tot i que la convocatòria d’ajuts de 2013 no contempla les propostes de l’o3sac.L’o3sac és coneixedor del requeriment que el Govern de Catalunya ha interposat al MAGRAMA i celebra la seva intenció de continuar el procés amb un contenciós administratiu en contra de l’ordre d’ajuts del MAGRAMA, que hauria de demanar la suspensió cautelar dels ajuts de la convocatòria d’enguany. Tot plegat amb l’objectiu d’aconseguir el compliment de la llei i l’accés lliure i equitatiu de les entitats ambientals catalanes a uns fons que són aportats lliurement per tots els ciutadans catalans que així ho decideixen en la seva declaració de l’IRPF.